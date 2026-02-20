Arjantin’de 'genel grev' ilan edildi... İşçiler 'kölelik' düzenlemelerine karşı sokakta!

Arjantinli işçiler protesto eylemleri için Ulusal Kongre binası önünde toplandı. Bir grup gösterici ile polis arasında kovalamacalar ve yer yer çatışmalar yaşandığı bildirildi. Güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve plastik mermi kullandı ve pek çok protestocunun gözaltına alındığı aktarıldı.

Başkentte sınırlı sayıda çalışan otobüsler büyük ölçüde boş seyrederken, onlarca uçuş iptal edildi; tren seferleri durma noktasına geldi.

FAALİYETLERİN YÜZDE 90'I DURDU!

CGT İşçi Konfederasyonu, grevin Milei dönemindeki önceki üç genel grevden daha yüksek katılımla gerçekleştiğini duyurdu. Sendika lideri Jorge Sola, “Bu hükümet döneminde görülmemiş düzeyde katılım var” diyerek ekonomik faaliyetlerin yüzde 90’ının durduğunun altını çizdi.

Milei’nin bütçe kesintilerine dayalı reform paketi, işten çıkarmaları kolaylaştırmayı, kıdem tazminatını azaltmayı, grev hakkını sınırlamayı, çalışma saatlerini artırmayı ve izin haklarını daraltmayı öngörüyor.

Senato tarafından geçen hafta kabul edilen tasarının Temsilciler Meclisi’nde oylanması bekleniyor. Onaylanması halinde nihai karar için yeniden Senato’ya gönderilecek.

EKONOMİDE DARALMA VE İŞ KAYBI

Reformlar, üretim sektöründe daralma sinyallerinin geldiği bir dönemde gündeme geldi. Milei’nin Aralık 2023’te göreve başlamasından bu yana iki yıl içinde 21 binden fazla şirketin kapandığı belirtiliyor. Sendikalara göre kemer sıkma politikaları nedeniyle yaklaşık 300 bin kişi işini kaybetti.

Ülkenin en büyük lastik üreticisi Fate’in Buenos Aires’teki fabrikasını kapatma kararı alması ve yaklaşık 900 kişinin işsiz kalacak olması da tepkileri artırdı.

Arjantin’de çalışanların yaklaşık yüzde 40’ının kayıt dışı istihdam edildiği belirtiliyor. Sendikalar yeni düzenlemelerin bu oranı artıracağını savunurken, hükümet tam tersine işveren üzerindeki vergi yükünü azaltarak kayıt dışılığı düşüreceğini ve istihdam yaratacağını öne sürüyor.

ENFLASYON DÜŞTÜ, GELİR ERİDİ...

Milei, 2023 seçim kampanyasında kamu harcamalarında köklü kesintiler yapma vaadini sembolize etmek için mitinglerde motorlu testere kullanmıştı. Görev süresinde yıllık enflasyonu yüzde 150’den yüzde 32’ye düşürmeyi başardı. Ancak bu başarı, kamu sektöründe büyük çaplı işten çıkarmalar ve hane halkı gelirlerinde düşüş pahasına elde edildi. Azalan alım gücü tüketimi ve ekonomik aktiviteyi zayıflattı.

Hükümet, salı günü yaptığı açıklamada gazetecileri 'riskler' konusunda uyardı ve medya için özel bir çalışma alanı oluşturulacağını duyurdu. İçişleri yetkilileri, “Şiddet eylemleri olması halinde güvenlik güçleri müdahale edecektir” açıklamasında bulundu.

Milei’nin, protestolar sürerken Washington’da bulunduğu ve ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık ettiği ve Birleşmiş Milletler’e alternatif oluşturma iddialarıyla eleştirilen 'Barış Kurulu' toplantısına katıldığı bildirildi.