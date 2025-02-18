Arjantin eski Devlet Başkanı Fernández’in eşine uyguladığı şiddet kanıtlandı

Yayınlanma: 18.02.2025 - 14:08

Güncelleme: 18.02.2025 - 14:08

Arjantin'de bir federal yargıç, eski Devlet Başkanı Alberto Fernández hakkında eski first lady Fabiola Yáñez’e yönelik şiddet iddialarıyla ilgili resmi suçlamalar için yeterli kanıt bulunduğuna karar verdi.

Federal yargıç Julián Ercolini tarafından verilen ve Associated Press tarafından görülen mahkeme kararına göre, Fernández “toplumsal cinsiyet şiddeti bağlamında ve eşine karşı iki kez işlenmiş olması nedeniyle ağırlaştırılmış küçük ve ciddi yaralanmalara” neden olmakla suçlanıyor.

Yargıç ayrıca, Fernández’in 10 milyon peso (yaklaşık 8 milyon dolar) değerindeki mal varlığının dondurulmasına hükmetti.

ŞİDDET SUÇLAMALARI VE KANITLAR

65 yaşındaki eski devlet başkanı, 2019-2023 yılları arasında Arjantin’i yönetti. Sol eğilimli Peronist siyasetçi Fernández, 43 yaşındaki eski eşi Fabiola Yáñez’in Ağustos 2024’te yaptığı suçlamaları reddetmişti.

Şikâyetin ardından bir savcı geçen yıl Fernández’e karşı resmi bir soruşturma başlatmıştı. Yargıç Ercolini, Arjantin’deki yasal süreçlere bağlı olarak, suçlamalar için yeterli kanıt bulunduğuna karar verdi. Dava süreci, Fernández’in temyize gitmesi halinde yıllarca sürebilir.

Yargıç Ercolini'nin raporuna göre, iddialar Fernández’in başkanlık dönemi boyunca fiziksel şiddeti içeriyor. Özellikle Temmuz sonu-Ağustos 2021 başında Yáñez’in hamileliği sırasında “boyun sıkma, sarsma, açık el tokatlar ve yaralanmalara neden olan darbeler” şeklinde şiddetin devam ettiği belirtiliyor.

KANITLAR VE TANIKLIKLAR

Mahkeme tarafından incelenen deliller arasında:

Yáñez’in dönemin cumhurbaşkanının özel sekreteriyle yaptığı WhatsApp mesajları (yaralarının fotoğraflarını içeriyor),

Yáñez’in tanıklığı,

Tıbbi raporlar,

Aile ve arkadaşlarının doğrulayıcı ifadeleri yer alıyor.

Yargıç, sekiz yıl süren “psikolojik ve fiziksel saldırganlığın” Yáñez üzerinde kalıcı psikolojik hasara yol açmış olabileceğini belirtti.

18 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİR

Suçlu bulunması halinde Alberto Fernández en fazla 18 yıl hapis cezasına çarptırılabilir. Ancak süreç, temyiz başvuruları nedeniyle yıllarca sürebilir.

Fernández’in yargı kararı karşısında nasıl bir savunma yapacağı ve sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu.