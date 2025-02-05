Arjantin'de kayboldu: Oyuncu Nedim Serkan Durak'tan haber alınamıyor!

Yayınlanma: 05.02.2025 - 12:39

Güncelleme: 05.02.2025 - 12:50

Arjantin'de yaşayan 55 yaşındaki tiyatro oyuncusu Nedim Serkan Durak'ın, bir süre önce Mendoza'ya gittiği aktarıldı.

"ARKADAŞLARINA VEDA ETTİ" İDDİASI

HaberGlobal'in Arjantin basınından aktardığına göre; ailesi ve arkadaşlarının ulaşamadığı oyuncu Durak için Arjantin polisi arama çalışmalarına başladı.

İddiaya göre; Nedim Serkan Durak, seyahat öncesi Türkiye'den 2 ve Buenos Aires'ten de 1 arkadaşına bir veda e-postası gönderdi. Durak'ın bu e-postada, hayatına son vermeyi düşündüğünden bahsettiği öne sürüldü.

NHKM'DEN VEFAT PAYLAŞIMI

Nazım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM) ise, yaptığı duyuruda "Nazım dostu, Nazım Hikmet Külter Merkezi eski emektarlarından sevgili Nedim Serkan Durak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" diyerek oyuncunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

NEDİM SERKAN DURAK'I KAYBETTİK



Nâzım dostu, NHKM eski emektarlarından sevgili Nedim Serkan Durak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yalnız ve çaresiz hissettirerek insanları hayatından vazgeçecek noktaya getiren bu düzeni mutlaka değiştireceğiz.. pic.twitter.com/Wo5b2iJKGT — NHKM İstanbul (@NHKMistanbul) February 4, 2025

Arjantin basını ise; 1,5 yıldır Buenos Aires'te yaşayan Nedim Serkan Durak'ı arama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.