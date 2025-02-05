Arjantin'de kayboldu: Oyuncu Nedim Serkan Durak'tan haber alınamıyor!

Arjantin'de yaşayan Türk tiyatro oyuncusu Nedim Serkan Durak'tan bir süredir haber alınamadığı aktarıldı. Ülke basınında Durak'ı arama çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, Nazım Hikmet Kültür Merkezi oyuncunun hayatını kaybettiğini aktardı.

Arjantin'de kayboldu: Oyuncu Nedim Serkan Durak'tan haber alınamıyor!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2025 - 12:39

Arjantin'de yaşayan 55 yaşındaki tiyatro oyuncusu Nedim Serkan Durak'ın, bir süre önce Mendoza'ya gittiği aktarıldı.

"ARKADAŞLARINA VEDA ETTİ" İDDİASI

HaberGlobal'in Arjantin basınından aktardığına göre; ailesi ve arkadaşlarının ulaşamadığı oyuncu Durak için Arjantin polisi arama çalışmalarına başladı.

İddiaya göre; Nedim Serkan Durak, seyahat öncesi  Türkiye'den 2 ve Buenos Aires'ten de 1 arkadaşına bir veda e-postası gönderdi. Durak'ın bu e-postada, hayatına son vermeyi düşündüğünden bahsettiği öne sürüldü.

NHKM'DEN VEFAT PAYLAŞIMI

Nazım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM) ise, yaptığı duyuruda "Nazım dostu, Nazım Hikmet Külter Merkezi eski emektarlarından sevgili Nedim Serkan Durak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" diyerek oyuncunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Arjantin basını ise; 1,5 yıldır Buenos Aires'te yaşayan Nedim Serkan Durak'ı arama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.


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