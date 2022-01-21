Arjantin ülkenin ilk flurona vakasını bildirdi

21 Ocak 2022 Cuma, 17:16

Santa Fe eyaletinin flurona vakasının üç yaşındaki bir erkek çocukta görüldüğünü doğruladığını söyleyen bakanlık, çocuğun durumunun iyi olduğunu ve birkaç saat içinde yoğun bakımdan çıkarılacağını da kaydetti.

Eyaletin merkezi Santa Fe'deki Orlando Alassia Çocuk Hastanesi'nin Müdürü Osvaldo Gonzales Carrillo, çocuğun hastaneye "epilepsi ve nöbetler" nedeniyle yatırıldığını, standart testlerin enfeksiyonları ortaya çıkardığını söyledi.

"Tedaviye alınan tüm hastalar söz konusu testlerden geçiyor" diyen Gonzalez şöyle devam etti:

"Hastalarda iki virüs bulunması çok yaygın ama bu iki virüsü birden daha önce görmemiştik."

Dünyanın ilk flurona vakası İsrail'de tespit edilmişti.