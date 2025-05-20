Arjantin Yüksek Mahkemesi'nin bodrumundan 'Nazi belgeleri' çıktı

Mahkeme yetkililerinin ifadelerine göre, Yüksek Mahkeme'nin bodrumunda yer alan kutulardan birinin açılmasıyla birlikte, Adolf Hitler’in İkinci Dünya Savaşı sırasındaki ideolojisini yansıtan Nazi propaganda malzemeleri gün yüzüne çıktı.

Görevliler, belgeleri Buenos Aires Holokost Müzesi’ne bildirdi ve nasıl değerlendirilmeleri gerektiği konusunda yardım talep etti.

BBC’nin haberine göre, mahkeme yetkilileri, belgelerin 20 Haziran 1941’de Tokyo’daki Alman Büyükelçiliği tarafından Arjantin’e gönderildiğini açıkladı.

83 mühürlü torba içinde, buharlı gemiyle yollanan belgelere, o dönem gümrük yetkilileri tarafından el konulmuştu.

Belgeler, geçen hafta bina çalışanları tarafından fark edilene dek Arjantin Yüksek Mahkemesi'nin bodrumunda atıl vaziyette durdu.





BELGELERDEN NELER ÇIKTI?

Buenos Aires Holokost Müzesi, belgelerin envanterini oluşturmak üzere çalışmalara başladı. Tarihçilerin önümüzdeki süreçte belgeleri ayrıntılı biçimde incelemesi bekleniyor.

Mahkemeden yapılan açıklamada, belgelerin Holokost’la ilgili olayların aydınlatılmasına yardımcı olabilecek kritik bilgiler içerebileceği belirtildi.

Mahkemenin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Ana hedef, belgelerin Holokost hakkında önemli bilgiler barındırıp barındırmadığını belirlemek ve varsa, hâlâ bilinmeyen yönleri, özellikle Nazi sermayesinin küresel düzeyde izlediği rota gibi konuları ortaya çıkarmaktır."

Belgeler arasında Nazi sembolleriyle işaretlenmiş üyelik defterleri, not defterleri, kimlik kartları ve kişisel belgelerin yer aldığı bildirildi.





RESMEN ÖZÜR DİLEMİŞLERDİ

Birçok üst düzey Nazi yetkilisi, işledikleri savaş suçlarından dolayı yargılanmamak için savaş sonrası Almanya’dan kaçtı.

Bu kaçışlarda, gizli kaçış rotalarının, Nazi sempatizanları ve rüşvet karşılığı iş birliği yapan bazı yetkililerce organize edildiği düşünülüyor.

Arjantin'in, Nazilerin Güney Amerika’daki başlıca sığınaklardan biri olduğu biliniyor.

2000 yılında dönemin Arjantin Devlet Başkanı Fernando de la Rúa, ülkesinin Nazilere sığınma imkânı vermesinden dolayı resmen özür diledi.