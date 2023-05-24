Arjantin'de 4 dolar değerindeki en yüksek değerli banknot tanıtıldı

Yayınlanma: 24.05.2023 - 10:30

Güncelleme: 24.05.2023 - 10:30

Günden güne para birimi değer kaybeden Arjantin, yüzde 130'a yaklaşan enflasyon yaşanırken yeni banknotu 2 bin peso'yu tedavüle soktu.

Peso, düşüşünü yavaşlatan sıkı sermaye kontrollerine rağmen bu yıl dolar karşısında değerinin yaklaşık dörtte birini kaybetti. Arjantinlilerin çoğu, 235 peso'dan işlem gören resmi kur yerine 480 pesodan işlem gören gayri resmi piyasalardan dolar alıyor.

Resmi döviz kurunda 8.5 dolardan işlem gören Peso, gayri resmi olan paralel piyasalarda 4 doların biraz üzerinde bir değerden işlem görüyor.

Güney Amerika ülkesi Arjantin, yüzde 109 ile resmi olarak dünyanın en yüksek enflasyon oranına sahip ve yükselen enflasyon yıl sonuna kadar yüzde 130'a yükselebilir.

Yeni banknota ilişkin Arjantin Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada "Bu daha yüksek kupürlü banknot, ATM'lerin çalışmasını iyileştirecek ve aynı zamanda nakit hareketini dengeli hale getirecek" denildi.