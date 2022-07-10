Arjantin'de de halk sokağa döküldü

10 Temmuz 2022 Pazar, 18:28

Arjantin'de, Ekonomi Bakanı Martin Guzman'ın istifasının ardından halk ağırlaşan ekonomik şartları ve hükümeti protesto etmek için sokağa döküldü.

Halk TV'de yer alan habere göre; Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, ülkenin bağımsızlık ilanının yıldönümü münasebetiyle yaptığı konuşmada "birlik" çağrısında bulundu ve ülkedeki farklı gruplardan bu yönde çaba sarf etmelerini istedi.

"Tarih bize birliğin en zor anlarda korumamız gereken bir değer olduğunu öğretiyor" diyen Fernandez, düşük döviz rezervleri ve yükselen küresel enflasyonun yerel ekonomiye "ciddi şekilde zarar vermesi" nedeniyle ülkenin tasarruf ihtiyacı olduğunu, "Ekonomik dengeye giden yolda ilerlemeli ve para birimimizi istikrara kavuşturmalıyız" sözleriyle ifade etti.

ARJANTİN HALKININ GULYABANİSİ: IMF

Onlarca yıldır ekonomik krizle boğuşan Arjantin, bu yılın başlarında başarısız olan 2018 programının yerine geçmesi için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 44 milyar dolarlık bir borç anlaşması yaptı. Ülkedeki çoğu vatandaş, uygulanan sıkı ekonomi politikaları için IMF'yi suçluyor.

Buenos Aires sokaklarında binlerce protestocu dün öğleden sonra "IMF'den ayrılın" ve "İstemiyoruz, fon, istemiyoruz" yazılı pankartlarla yürüdü. Yürüyüşçüler hükümeti eleştirdi ve borç ödemelerinin yapılmaması çağrısında bulundu.

'21'İNCİ YÜZYILIN İSPANYOL İMPARATORLUĞU IMF'DEN KURTULMALIYIZ'

Başkan Yardımcısı Cristina Fernandez de Kirchner de dahil olmak üzere hükümetin bazı kesimleri de, COVID-19'un ve Sri Lanka gibi bazı ülkelerde dünyada yankı uyandıran protestolara sebep olan Ukrayna'daki savaşın etkilerini hafifletmek için daha fazla harcama yapılması çağrısında bulundu.

Yürüyüşe katılan sosyalist milletvekili Juan Carlos Giordano, "Ülkemizde kocaman bir kriz var. Arjantin IMF'nin zincirleri altındaki kapitalist bir yarı-sömürgedir. Bugün burada ikinci bir bağımsızlığa ihtiyacımız olduğunu söylemek için toplandık. Arjantin 21'inci yüzyılın İspanyol İmparatorluğu olan IMF ile bağlarını koparmalıdır" dedi.

'ENFLASYON ARTARKEN MAAŞLAR SABİT KALACAK'

İşçi Partisi üyesi Marcelo Ramal, "Ekonomi bakanının istifası, işçilerin ve tüm halkın hayatını etkileyen ekonomik ve mali bir çöküş olduğunu gösterdi. Bu yıl yüzde 80, yüzde 90 civarında enflasyon yaşayacağımızı, maaşların ise o kadar hızlı artmayacağını göz önünde bulundurmalıyız" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Önemli bir soya ve mısır üreticisi olan Arjantin, yüzde 60'ın üzerinde seyreden enflasyon, peso para birimi üzerindeki büyük baskı ve zaten düşük olan döviz rezervlerini kurutan gaz ithalat maliyetleriyle boğuşuyor.

Merkez sol başkan, iktidardaki koalisyonun yüksek yoksulluk seviyelerini ve enflasyonu hafifletmek için daha fazla devlet harcaması isteyen militan sol kanadından yükselen bir meydan okumayla karşı karşıya kaldı. Geçtiğimiz ay önemli iki ılımlı müttefiki Fernandez'in kabinesinden ayrıldı.

Fernandez hükümeti bir hafta önce IMF ile görüşmelere öncülük eden ve Başkan'ın yakın müttefiki olan ılımlı Ekonomi Bakanı Martin Guzman'ın ani istifasıyla kargaşaya sürüklendi. Yerine ekonomist Silvina Batakis getirildi.

İktidardaki koalisyonun sol kanadına Guzman'dan daha yakın görülen Batakis, cuma günü IMF ile görüştü ve tahvilleri aşağı çeken ve pesoyu sarsan halkçı politika değişikliğine ilişkin endişelere rağmen ekonomik istikrar sözü verdi.