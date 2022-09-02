Arjantin'de gizemli enfeksiyondan üç kişi öldü

02 Eylül 2022 Cuma, 23:44

Arjantin’de dokuz kişide rastlanan sebebi bilinmeyen akciğer enfeksiyonu yüzünden üç kişi hayatını kaybetti. Ülkenin kuzeybatısında bulunan Tucumán Eyaleti Sağlık Bakanı Luis Medina Ruiz, bölgelerindeki özel bir klinikte dokuz solunum yolu enfeksiyonu vakası saptandığını açıkladı. Bunlardan sekizinin klinik çalışanı olduğu, hafta başından bu yana üç kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sorumlu sağlık dairelerinin hastalığa neyin yol açtığını araştırdığını söyleyen Ruiz, başkent Buenos Aires’teki güvenilir bir laboratuvarda yapılan incelemeler sonucu koronavirüs, grip, influenza A ve B ile Hanta virüsü kaynaklı olmadığının anlaşıldığını belirtti.

ÖLENLERDEN İKİSİ SAĞLIK PERSONELİ

DW Türkçe'deki habere göre, Arjantin makamları sebebi saptanamayan enfeksiyondan ölenlerden ikisinin sağlık personeli, üçüncü kişinin ise ameliyat edilmek üzere kliniğe yatan 70 yaşında bir kadın hasta olduğunu belirtti.

Arjantin Sağlık Bakanlığı, dokuz kişide görülen hastalığın başka sebepleri olup olmadığının anlaşılması için ilaveten zehir ya da çevre kirliliği ihtimalinin de gözden geçirildiğini duyurdu. Bu amaçla ülkedeki içme suları ile klima cihazlarının incelendiği açıklandı.

Yerel kaynaklara dayanan bilgilere göre, ilk hasta olduğu tahmin edilen 70 yaşındaki kadın ay ortasında safra kesesi ameliyatı için kliniğe yattı. Kısa bir süre sonra 18 Ağustos’ta da akciğerlerinde enfeksiyon tespit edildi. Söz konusu hasta ve iki hastane çalışanı hayatını kaybederken, enfeksiyon tespit edilenlerden ikisinin daha durumunun ciddiyetini koruduğu ve solunum cihazına bağlandıkları kaydediliyor.

NASIL BULAŞTIĞI BİLMİYOR

Salgının görüldüğü bölge olan Tucumán'daki Tıp Fakültesi'nin Direktörü Héctor Sale de yaptığı açıklamada, enfeksiyonun insandan insana bulaşarak yayıldığı konusunda emin olunmadığını vurguladı. Sale, şimdiye kadar hastalığın görüldüğü kişilerle temasta olanlarda belirti görülmediği için bulaşma biçimine dair kesin bir yargıya varılamadığını bildiriyor.

Vakaların görüldüğü Tucumán Eyaleti Sağlık Bakanlığı, bu şüpheli gelişmeyi 30 Ağustos itibarıyla Pan Amerikan Sağlık Örgütü'ne (PAHO) bildirdiklerini açıkladı. Örgüte yapılan bildirime göre, ilk altı hastada semptomlar 18-22 Ağustos arasında görüldü. Semptomların başında yüksek ateş, ağrı, karın ağrısı ve nefes alamama geliyor. PAHO’ya 1 Eylül'de yapılan bildirimde ise üç yeni vakanın daha ortaya çıktığı, bunların da 20-23 Ağustos arasında tespit edildiği aktarıldı. Arjantin resmi makamlarının açıklamasına göre, söz konusu şüpheli hastalıktan hayatını kayben üç kişinin önceden bir hastalığı ya da kronik rahatsızlığı bulunmuyordu.