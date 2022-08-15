Arjantin'den Küba'ya yardım
Arjantin Dışişleri Bakanlığı, Küba'nın Matanzas şehrindeki petrol depolama tesisinde çıkan yangınının ağır sonuçlarını hafifletmek amacıyla Küba'ya üç parça insani yardım gönderileceğini duyurdu.
Bakanlık yaptığı açıklamada, "korkunç yangının yarattığı sağlık sonuçları karşısında Küba tarafından yapılan insani yardım talebine karşılık olarak" Pazartesi günü "2.7 tondan fazla sağlık malzemesinden oluşan" ilk parti yardımın Buenos Aires'teki Ezeiza Uluslararası Havalimanı'ndan yola çıkacağını ve perşembe ile cuma günleri iki sevkiyatın daha gönderileceğini bildirdi.
Yardımlar arasında eldivenler, kapüşonlu tulumlar, tıbbi kitler ve binlerce tek kullanımlık plastik önlük yer alıyor.
Matanzas'taki felaket, 5 Ağustos'ta 26.000 metreküp petrol taşıyan bir tankın yıldırım düşmesi sonucu alev alması ve alevlerin daha sonra yakındaki üç tanka daha sıçramasıyla meydana gelmişti.
Olay, Küba'nın başkenti Havana'daki Saratoga Hotel yakınlarında sıvılaştırılmış gaz yüklü bir tankerin patlamasından sadece üç ay sonra meydana geldi. Patlamada 46 kişi ölmüş, 50'den fazla kişi yaralanmış ve bina neredeyse tamamen yıkılmıştı.
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