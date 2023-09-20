Arjantin'den Malvinas Adaları çıkışı: İngilizler müzakereye oturmaktan kaçıyor

Yayınlanma: 20.09.2023 - 07:45

Güncelleme: 20.09.2023 - 07:45

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Uluslararası Para Fonu (IMF), Küba ve Venezuela'ya uygulanan yaptırımlara ve Malvinas Adaları üzerindeki egemenlik haklarına değindi.

Fernandez, konuşmasının başında IMF'yi eleştirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Eşitsizliği derinleştiren Ortodoks politikalar ısrarla sürdürülüyor ve uçurumun kenarında yürürken sorunlar hakkında konuşmaya devam edemeyiz. Dünyada sosyal adaleti geliştirmenin zamanı geldi. Faizlerin arttırılması ağır borç yükü altındaki ülkeleri daha da zorluyor. Bu şartlarda aynı reçeteyle devam edilmesi mümkün görünmüyor."

IMF'nin Ukrayna'daki savaşı finanse ederek dünyada enflasyona yol açtığını savunan Fernandez, "Bugün 2008'deki mali çöküşten bu yana biriken krizin etkilerini görüyoruz. Savaşın etkileri muazzam boyutlarda bir enerji ve gıda krizine yol açıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Fernandez, Arjantin'in Latin Amerika ve Karayipler ile entegrasyonu yeniden başlattığını hatırlatarak, "Arjantin, barış ve adalet arayışı içindedir. Kalkınma, güvenlik ve işbirliği konularında Güney ülkeleriyle ortak görüşü savunuyoruz" diye konuştu.

"TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜNÜ KINIYORUZ"

Ülkesinde 1994'te Arjantin-İsrail Derneğine (AMIA) düzenlenen terör saldırısı sonucu hayatını kaybedenleri anımsatan Fernandez, şunları kaydetti:

"Terörün her türlüsünü kınıyoruz, bunlar insan onuruna hakarettir ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde mücadele edilmelidir. Bu bağlamda İsrail Büyükelçiliğine ve AMIA'ya yapılan saldırıyı araştırıyoruz. Sorumluların tespitine katkı ve işbirliği yapması için İran'a çağrıda bulunuyoruz."

Fernandez, Küba ve Venezuela'ya uygulanan yaptırımların "kabul edilemez" olduğunu belirterek, Küba'nın teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılmasını istedi.

İngiltere ile yaşadıkları Malvinas Adaları sorununa da değinen Fernandez, "Adalar neredeyse 200 yılı aşkındır Birleşik Krallık tarafından işgal edildi. Müzakere etmek istiyoruz ancak İngilizler masaya oturmaktan kaçınıyor. Güney Atlantik'teki askeri faaliyetler ve tek taraflı keşif çalışmalarına imza atılmasından da üzüntü duyuyoruz" dedi.