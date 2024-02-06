Arjantinli liderden Hamas çıkışı: İsrail'i destekliyoruz

Yayınlanma: 06.02.2024 - 14:17

Güncelleme: 06.02.2024 - 14:18

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, İsrail ziyareti sırasında Hamas'a karşı mücadelede ülke hükümetine destek ve dayanışmasını ifade edeceğini söyledi.

Javier Milei, "Hamas terör örgütünün saldırılarına karşı mücadelede İsrail'e desteğimi ifade edeceğim" ifadelerini kullandı.

Milei, İsrail gezisinin amacının aynı zamanda "ticari bağları derinleştirmek" olduğunu da söyledi.

Milei'nin, İsrail ziyareti kapsamında Ağlama Duvarı'nı da ziyaret etmesi planlanıyor.

Kendisine göre bu ziyaret, ülkeye gezisinin "manevi kısmını" oluşturuyor.

Milei'nin, Gazze'de tutulan İsrailli rehinelerin yakınlarıyla bir araya gelmeyi planladığı da belirtildi.