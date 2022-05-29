Arkeologlar Meksika'da antik Maya şehri keşfetti

29 Mayıs 2022 Pazar, 12:31

Arkeolaglar, Meksika'nın Yukatan yarımadasındaki Merida kentinde yapılacak olan sanayi sitesi inşaat sahasında Maya kalıntısı saraylar, piramitler ve çok katlı antik kent keşfetti.

Arkeologlar, antik şehrin, Yukatan yarımadasında yaygın olmasına karşın Merida kentinde nadir görülen Puuc tarzda mimari özelliklere sahip olduğunu söyledi.

Kentin kazılarına öncülük eden arkeologlardan biri olan Carlos Peraza, MS 600 ile 900 yılları arasında işgal edildiği tahmin ediliyor.

Guardian'ın haberine göre Peraza, “Sosyal sınıfları birbirinden farklı insanlar vardı [...] Rahipler, yazıcılar bu büyük yapılarda yaşarken halk küçük yapılarda yaşıyordu” dedi.

Peraza, "Zaman içerisinde, [bölgedeki] kentsel yayılma büyüdü ve arkeolojik kalıntıların çoğu yok edildi. Bu sebeple arkeologlar olarak çok şaşırdık, çünkü bu kadar iyi korunmuş bir yer bulmayı beklemiyorduk." açıklamasında bulundu.

İNŞAAT DEVAM EDECEK



Arkeologlar ayrıca obsidiyen ve çakmaktaşından aletler, adak ve diğer eşyalarla defnedilen yetişkinlere ve çocuklara ait mezar kalıntılarını da antik kentin yakınlarda buldular.

Bölgede deniz yaşamına dair bulgular da keşfedildi. Antik kentte yaşayan halkın, tarıma dayalı beslenme biçimlerini balık avlayarak tamamladıklarının göstergesi.

Arazi sahiplerine göre, arkeolojik kalıntılar korunacak olsa da, yarım kalan sanayi sitesi inşaatı devam edecek.