Arnavut yıldız Shpat Kasapi sahnede hayatını kaybetti

Arnavut müzik dünyası, ünlü pop şarkıcısı Shpat Kasapi’nin ani ölümüyle sarsıldı. 40 yaşındaki sanatçının, İtalya’nın Bologna kentindeki bir konser sırasında kendini kötü hissettiği, kısa süre sonra da yaşamını yitirdiği bildirildi.

Basına yansıyan bilgilere göre Kasapi, sahnede bir anda fenalaştı. Hemen yardım çağrılmasına rağmen sanatçı kurtarılamadı.

Ölüm nedeni henüz kesinleşmezken, ilk değerlendirmelerin kalp krizi üzerinden yoğunlaştığı belirtildi.

Kasapi’nin ölüm haberi, 120 bin takipçili Instagram hesabından menajeri tarafından duyuruldu.

Açıklamada, “Shpati’nin kaybı hepimiz için büyük bir darbe ve tarifsiz bir acı. Ölümüyle ilgili detayları yakında paylaşacağız” ifadelerine yer verildi.

Sanatçının bilinen bir sağlık sorununun olmaması, ölüm haberinin yarattığı şoku daha da artırdı.

ARNAVUT POP MÜZİĞİNİN 20 YILLIK SESİ

Kuzey Makedonya doğumlu Shpat Kasapi, 2000’li yılların başından itibaren Arnavut pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri haline geldi. “A më do?”, “Valle Kosovare” ve “Aroma e saj” gibi şarkılarla büyük bir hayran kitlesi edindi.

Modern tarzı ve enerjik sahne performanslarıyla uzun yıllar boyunca Arnavutluk ve Kosova’daki festivallerin, televizyon programlarının ve düğünlerin aranılan isimlerinden biri oldu.

Kasapi’nin en çok bilinen şarkılarından “Valle Kosovare”, Spotify’da 30 milyona yakın dinlenmeye ulaşarak kariyerinin en büyük hitlerinden biri haline geldi. Sanatçı, Ekim 2025’te yayımladığı “N’dahem Sot” isimli şarkısıyla da dinleyicilerine yeni bir çalışma sunmuştu.

Kasapi’nin ölümü, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Kosova’da büyük üzüntü yarattı. Sosyal medya, sanatçı için paylaşılan taziye mesajlarıyla dolup taştı. Pek çok müzisyen ve dostu, Kasapi’nin bölge pop kültürüne katkılarını anarak saygı duruşunda bulundu.

Sanatçı, ölümünden yalnızca birkaç gün önce son Instagram paylaşımını yapmıştı. Hayranları, o gönderinin altına veda mesajlarını bırakmaya devam ediyor.