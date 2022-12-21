Arnavutluk'a üç adet İHA
Arnavutluk, Bayraktar İHA satın almak üzere anlaşma imzaladı.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama dün, ülkesinin üç Türkiye yapımı Bayraktar TB2 insansız hava aracı (İHA) satın aldığını ve İHA'ların ulusal güvenliğe yönelik tehlike olması durumunda kullanılmaya hazır olacağını açıkladı.
Reuters'ın haberine göre Rama, İHA'ların ulusal güvenlik için tehlike görülene kadar polis güçleri tarafından kullanılacağını ifade etti.
Rama dün Tiran'da Baykar ile düzenlenen imza töreninde, "Her durum için hazır olacaklar" dedi ve hiçbir zaman bir savaşta kullanılmak zorunda kalınmamasını umduğunu belirtti.
Rama, İHA'ların ne zaman teslim edileceği ya da Arnavutluk'un gelecekte daha fazla İHA satın alıp almayacağı ile ilgili ise bilgi vermedi.
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