İspanya'da 1 yılda 4 binden fazla kişi intihar etti
İspanya'da istatistik kurumu, intihar sayısının 2021'de ilk kez 4 binin üzerine çıktığını bildirdi.
İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE), intihar yoluyla hayatını kaybedenlerin sayısının 2021'de ilk kez 4 binin üzerine çıktığını açıkladı.
INE, intihar vakalarında 2020'ye göre 2021'de yüzde 1,6'lık bir artış görüldüğünü ve kendi inisiyatifiyle hayatını son verenlerin sayısının 4 bin 3 olduğunu bildirdi.
İspanya'da intihar vakalarında özellikle Covid-19 sonrasında ciddi artış görüldüğü notu düşüldü.
Ülkede 2018'de 3 bin 539, 2019'da 3 bin 617, 2020'de 3 bin 941 kişi intihar etmişti.
2022'nin ilk 6 ayında da 2021'in aynı dönemine oranla yüzde 5,1'lik artışla 2 bin 15 kişinin intihar ettiği aktarıldı.
INE, 15-29 yaş grubunda doğal olmayan ölümlerde intiharın ikinci sırada olduğu bilgisini paylaştı.
İspanya'da kurulan "İntiharları Durdurma Platformu", ülke tarihinde ilk defa Eylül 2021'de başkent Madrid'de gösteri düzenleyerek, meclisteki tüm siyasi partilere "İntiharı önleyici ulusal plan" çağrısında bulunmuştu.
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