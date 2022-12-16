İntihar etmeden önce annesini balkondan attı
ABD'de eski bir Kaliforniya Üniversitesi öğrencisi, intihar etmeden önce annesini kampüs balkonundan attı.
ABD'nin Kaliforniya Üniversitesi Irvine kampüsünde cinayet ve intihar olayı yaşandı. Polis yaptığı incelemede, cinayet ve intihar olayında ölü bulunan iki kişinin eski bir öğrenci ve annesi olduğunu tespit etti.
New York Post'un haberine göre, 36 yaşındaki Andrew Nguyen Doan, 77 yaşındaki annesi Thao Nguyen'i balkondan attıktan sonra intihar etti.
Polis tarafından yapılan açıklamada, Andrew'ın, annesi Thao'yu kucağına aldığı ve intihar etmeden önce çok katlı bir kampüs binasından 'aşağı attığı' belirtildi.
Cinayetin ve intiharın sebebi bilinmezken, Andrew'ın eski bir Kaliforniya Üniversitesi öğrencisi olduğu ifade edildi.
Polis, Andrew ile geçmişte birçok kez etkileşime girdiklerini ve en son Andrew ile 2019 yılında okula devam ettiği sırada "akıl sağlığıyla ilgili bir sorun" nedeniyle ilgilendiklerini vurguladı.
Andrew, akıl sağlıyıla ilgili problem nedeniyle yatırıldığı akıl hastanesindeki oda arkadaşını taciz etmiş. Akıl hastanesinde tutuklanan Andrew, annesinin 100 bin dolar kefalet ödemesi ile serbest kalmıştı.
Mahkemenin 156 gün hapis cezası verdiği Andrew, cezasını çektikten sonra denetimli serbestlik ile dışarı çıkmıştı.
Üniversite sözcüsü Tom Vasich, Andrew'in akıl hastanesine yatırılana kadar Kaliforniya Üniversitesi Biyoloji bölümünde okuduğunu söyledi.
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