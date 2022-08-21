Arnavutluk'ta casusluk şüphesi: Askeri tesise girmeye çalışan 3 kişi yakalandı
Arnavutluk'ta bir askeri tesise girmeye çalışan 3 yabancı uyruklu kişi gözaltına alınırken, felç geçirten gaza maruz kalan iki Arnavut asker de yaralandı.
Arnavutluk'ta bir askeri tesise girmeye çalışan Rusya ve Ukrayna vatandaşı 3 kişi gözaltına alınırken, felç geçirten gaza maruz kalan iki Arnavut asker de yaralandı.
Arnavutluk Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, olayın dün akşam Elbasan bölgesine bağlı Grameç şehrindeki bir askeri tesiste meydana geldiği ifade edildi.
Açıklamada, "Askeri tesisi korumayla görevli güçler olaya hemen müdahale etti. 3 yabancı uyrukluyu gözaltına alma çabaları sırasında iki askerimiz yaralandı ve ardından tedavi altına alındı" denildi.
Ayrıca, söz konusu yabancıların yetkililerce gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, olayın aydınlatılması için soruşturma yapıldığı aktarıldı.
Tesise girmeye çalışan 3 kişinin, Rusya ve Ukrayna vatandaşı olduğu bildirildi.
Öte yandan, Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gaza maruz kalan yaralı askerlerin Tiran Rahibe Tereza Üniversite Hastanesi'nde bulunduğu ve durumlarının stabil olduğu vurgulandı.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, sosyal medyada olaya tepki gösterirken, "Casusluk yaptıklarından şüphelenilen üç kişiyi etkisiz hale getiren askeri muhafızlarla gurur duyuyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Olayın tam olarak aydınlanmasını bekleyelim" ifadelerini kullandı.
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