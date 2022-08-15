Asılsız 'silahlı saldırı' ihbarı uçuşları durdurdu

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:10

Las Vegas polisi yaptığı açıklamada, Harry Reid Uluslararası Havalimanı'nda paniğe sebep olan silahlı saldırı olayının asılsız olduğunu söyledi.

Polis, "Yolcuların siper almasına sebep olan gürültünün kaynağı silahlı saldırı değil, 'idare etmesi zor' bir cisim" dedi.

Harry Reid Uluslararası Havalimanı Twitter hesabı olayla ilgili, "YANLIŞ ALARM: Havaalanında tehdit yok" paylaşımında bulundu.