Asılsız 'silahlı saldırı' ihbarı uçuşları durdurdu
ABD'nin Las Vegas Havalimanı'nda 'asılsız' silahlı saldırı ihbarı uçuşların durdurulmasına sebep oldu.
Las Vegas polisi yaptığı açıklamada, Harry Reid Uluslararası Havalimanı'nda paniğe sebep olan silahlı saldırı olayının asılsız olduğunu söyledi.
Polis, "Yolcuların siper almasına sebep olan gürültünün kaynağı silahlı saldırı değil, 'idare etmesi zor' bir cisim" dedi.
Harry Reid Uluslararası Havalimanı Twitter hesabı olayla ilgili, "YANLIŞ ALARM: Havaalanında tehdit yok" paylaşımında bulundu.
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