Asılsız 'silahlı saldırı' ihbarı uçuşları durdurdu

ABD'nin Las Vegas Havalimanı'nda 'asılsız' silahlı saldırı ihbarı uçuşların durdurulmasına sebep oldu.

cumhuriyet.com.tr
15 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:10
Asılsız 'silahlı saldırı' ihbarı uçuşları durdurdu
Abone Ol google-news

Las Vegas polisi yaptığı açıklamada, Harry Reid Uluslararası Havalimanı'nda paniğe sebep olan silahlı saldırı olayının asılsız olduğunu söyledi. 

Polis, "Yolcuların siper almasına sebep olan gürültünün kaynağı silahlı saldırı değil, 'idare etmesi zor' bir cisim" dedi. 

Harry Reid Uluslararası Havalimanı Twitter hesabı olayla ilgili, "YANLIŞ ALARM: Havaalanında tehdit yok" paylaşımında bulundu.

 


ABD Las Vegas HAValimanı panik asılsız ihbar

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler