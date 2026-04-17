Aşırı sağa karşı uluslararası hamle: Sol liderler küresel buluşmada

İspanya hükümeti ve sol siyasi ağlar tarafından organize edilen toplantılar, “Küresel İlerici Seferberlik” başlığı altında düzenleniyor.

Organizasyonun, 2024 Avrupa Birliği seçimlerinde aşırı sağın yükselişinin ardından Avrupa’daki sosyalist çevreler için bir “uyanış” niteliği taşıdığı ifade ediliyor.

Etkinlik kapsamında, demokrasinin korunmasından yeşil dönüşüme kadar birçok başlıkta ortak eylem planlarının ele alınması ve sonuç bildirgesi yayımlanması bekleniyor.

Cumartesi günü düzenlenecek ikinci toplantı ise “Demokrasiyi savunmak” temasıyla gerçekleştirilecek. Bu zirve, Sanchez ve Lula’nın 2024 yılında başlattığı uluslararası toplantı serisinin dördüncü ayağını oluşturuyor.

Toplantıya, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ve Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da katılacak.

Sheinbaum’un ziyareti, 2018’den bu yana bir Meksika liderinin İspanya’ya gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olması açısından da dikkat çekiyor.

TRUMP POLİTİKALARI VE KÜRESEL DENGELER

Toplantıların gündeminde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin dış politikadaki adımları da yer alıyor.

Trump’ın insani yardımlarda kesintiye gitmesi, askeri müdahaleleri ve NATO’dan çekilme yönündeki çıkışlarının, uluslararası dengeleri sarstığı değerlendiriliyor.

Sanchez, Çin ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, “İlerici partilerin ve hükümetlerin bir araya gelerek kamuoyuna alternatif olduğunu göstermesi önemli” ifadelerini kullandı.

Toplantılara yaklaşık 3 bin kişinin katılması bekleniyor. Katılımcılar arasında mevcut ve eski devlet başkanları, yaklaşık 400 belediye başkanı, sendikalar, aktivistler ve siyasi parti temsilcileri yer alıyor.

Avrupa Sosyalist Partisi Genel Sekreteri Giacomo Filibeck, aşırı sağın birçok ülkede güç kazandığına dikkat çekerek, “Radikal güçler aşırı sağ hareketleri destekliyor. Bizim de bir alternatif olduğunu göstermemiz gerekiyor” dedi.

Öte yandan Avrupa’da aşırı sağın önemli isimlerinden biri olan Viktor Orban’ın seçim yenilgisi, sol çevreler tarafından “aşırı sağ dalgasının durdurulabileceği” yönünde yorumlandı.