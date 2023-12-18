Aşırı sağcı AfD'nin adayı belediye başkanı seçildi
Almanya'da Pirna kentinde ikinci turu yapılan belediye başkanlığı seçiminde aşırı sağcı AfD'nin adayı Tim Lochner, oyların yüzde 38,5'ini alarak büyükşehir belediye başkanı seçildi.
Almanya’nın Saksonya eyaletinin Pirna kentinde yapılan ikinci tur seçimlerinde, aşırı sağcı ve popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin adayı Tim Lochner belediye başkanı seçildi.
Pirna kentinde ikinci tur belediye başkanlığı seçimlerinde, AfD için aday olan Lochner’in yanı sıra Hristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Kathrin Dollinger-Knuth ve "Özgür Seçmenler"in (Freie Waehler) adayı Ralf Thiele yarıştı.
Seçimlerde, oyların yüzde 38,5’ini alan Lochner, belediye başkanı oldu. Dollinger-Knuth, oyların yüzde 31,4’ünü, Thiele de yüzde 30,1’ini aldı. Böylelikle "Almanya’da ilk kez, AfD'den aday gösterilen bir siyasetçi, bir kente belediye başkanı seçilmiş" oldu.
Pirna’daki ikinci tur seçimlere katılım oranının yüzde 53,8 olduğu bilgisi paylaşıldı.
AfD Partisinin üyesi olmayan ancak AfD tarafından 40 bin nüfuslu Pirna kentinde belediye başkanlığı için aday gösterilen Lochner, 26 Kasım’da düzenlenen ilk tur seçimlerinde de oyların yüzde 32,9’unu alarak sandıktan birinci sırada çıkmıştı.
Daha önce Thüringen eyaletinin Sonneberg beldesinde AfD’li Robert Sesselmann kaymakam, Saksonya Anhalt eyaletinin küçük bir kasabası olan Raguhn-Jessnitz'de AfD’li siyasetçi Hannes Loth belediye başkanı seçilmişti.
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