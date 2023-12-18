Muhabir ve kameraman canlı yayın sırasında öldürüldü

Yayınlanma: 18.12.2023 - 12:16

Güncelleme: 18.12.2023 - 12:16

Bugüne dek canlı yayında gerçekleşen pek çok sıra dışı olaya tanık olduk, fakat 26 Ağustos 2015 tarihinde, ABD'nin Virginia eyaletinde yaşanan bu olay, hepsinden daha acı bir şekilde hafızalarda yer etti.

CBS ve WDBJ kanallarının 24 yaşındaki muhabiri Alison Parker, 27 yaşındaki kamera operatörü Adam Ward ve röportaj yaptıkları Vicki Gardner, canlı yayın sırasında silahlı bir saldırganın hedefi oldu.

Alison, Adam ve Vicki öldürülmeden dakikalar önce

Şüpheli, Bryce Williams takma adını kullanan Vester Flanagan'dı ve polis peşine düştükten saatler sonra kendini öldürdü.

AYNI KANALDA ÇALIŞIYORLARDI

Flanagan, vurulmadan kısa bir süre önce, Alison Parker ile birlikte çalıştıkları WDBJ'den çıkarılmıştı.

WDBJ'nin başkanı ve genel müdürü Jeffrey Marks, trajik olayı duyduğunda aklına gelen ilk kişinin Flanagan olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:

"Buradan kara bir bulutun içinde ayrıldı...

Ondan ayrılmasını istedik ve bu çok zor oldu."

Vester Flanagan

SALDIRGAN, GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI

Alison, olay anında Smith Mountain Lake Bölgesel Ticaret Odası'nın İcra Direktörü Vicki Gardner ile röportaj yapıyordu. Önce Gardner ve ardından kameraman Adam vurularak öldürüldü. Vicki saldırıda yaralanmıştı, o da hastanede öldü.

Saldırının ardından, Bryce Williams adlı sahte bir hesaptan, saldırganın üzerine monte ettiği kamera ile çekilmiş bir video yayınlandı.

Videoda Alison, 'ırkçı' olmakla suçlandı ve bir keresinde saldırganı insan kaynaklarına gönderdiği öne sürüldü.

Alison Parker ve Adam Ward

TRAJEDİK DETAYLAR...

Öte yandan Adam Ward, kısa bir süre önce aynı kanalda çalıştığı Melissa Ott ile nişanlanmıştı. Gelinliği Adam'ın öldürüldüğü gün geldi.

Adam ve Alison'a saygılarını sunan sunucu Kim MCBroom, daha sonraki bir yayında şunları söyledi:

"Onlar özel insanlardı. Her sabah bir odayı aydınlatırlardı..."