Aşırı sağcı Fransız siyasetçi Jean-Marie Le Pen'in mezarı tahrip edildi

Yayınlanma: 03.02.2025 - 12:12

Güncelleme: 03.02.2025 - 12:12

Fransa'da aşırı sağın önde gelen isimlerinden ve yeni adı Ulusal Birlik (RN) olan Ulusal Cephe'nin (FN) kurucusu Jean-Marie Le Pen'in mezarının “vandallar” tarafından tahrip edildiği bildirildi.

Le Pen'in torunu Marion Marechal, Brittany'deki La Trinité-sur-Mer mezarlığındaki mezarın, ölümünden üç hafta sonra tahrif edilmiş olarak bulunduğunu söyledi.

Marechal, “Atalarımızın mezarını yok ettiniz. Kalbimizi kırabileceğinizi, gözümüzü korkutabileceğinizi, cesaretimizi kırabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Bizim cevabımız, nesilden nesile sizinle daha da sert bir şekilde mücadele etmek olacaktır. Kararlılığımız sizin alçaklığınızla eşleşecektir” açıklamasında bulundu.

Vous avez détruit la tombe de nos ancêtres.



Vous pensez peut-être nous briser le cœur, nous intimider, nous décourager ?



Mais notre réponse sera de vous combattre toujours et encore plus fort, génération après génération.



Notre détermination sera à la mesure de votre… pic.twitter.com/TyABsuLsIT — Marion Maréchal (@MarionMarechal) January 31, 2025

Yaklaşık 3 hafta önce hayatını kaybeden Le Pen, beyaz işçi sınıfının göç ve küreselleşmeye karşı öfkesine hitap etmesi ve Holokost'u küçümsemesi nedeniyle Fransa'da tartışmalı bir figürdü. Destekçileri onu herkes adına konuşacak karizmatik bir figür olarak görse de, mahkemeler tarafından 11 mahkumiyet aldı.

Ölüm haberi duyulduğunda yüzlerce kişi Paris'in merkezinde kutlama yaptı.

Partisinin başına geçerek Ulusal Birlik adını alan ve partinin cazibesini daha merkezci seçmenlere doğru genişletmeye çalışan kızı Marine Le Pen'in, 2027 yılında Fransa'nın bir sonraki cumhurbaşkanı olabileceği konuşuluyor.