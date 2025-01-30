Fransa, Çad’daki son askeri üssünden ayrıldı
Fransa, son askeri üssünü de Çad ordusuna devrederek ülkedeki askeri varlığına tamamen son verdi.
Çad Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Çad’ın başkenti Encemine’de bulunan Adji Kossei Üssü’nün kontrolünün Fransız askerlerinden devralındığı bildirildi.
Açıklamada, "Adji Kossei Üssü’nün devralınması, Fransız güçlerinin Çad’daki varlığının tamamen sona ermesini sağlamıştır. Bu devir teslim, üst düzey yetkililerin iradesine, özellikle Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno ve Çad halkının taleplerine uygun şekilde gerçekleştirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Çad hükümeti, 28 Kasım 2024'te Fransa ile imzalanan savunma sanayisi ve güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan anlaşmayı iptal etme kararı aldığını duyurmuştu.
Ardından Fransız savaş uçakları ve askeri birliklerinin ülkeyi terk etmeye başladığı belirtilmişti.
Fransız askerlerinin konuşlu olduğu Faya Askeri Üssü 26 Aralık 2024'te, Abeche Askeri Üssü ise 12 Ocak’ta Çad ordusuna teslim edilmişti.
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