Aşırı sağcı lider Wilders: Hollanda, Avrupa'nın aptalı

Hollanda'da üç ay önce yapılan seçimlerde en çok sandalyeyi kazanan ancak şu ana kadar yeni bir koalisyon hükümeti kurmayı başaramayan Hollandalı aşırı sağcı lider Geert Wilders, Hollanda'nın çok fazla Ukraynalı mülteci kabul ettiği için "Avrupa'nın aptalı" olduğunu söyledi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 20.02.2024 - 13:02
Aşırı sağcı lider Wilders: Hollanda, Avrupa'nın aptalı
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Hollandalı aşırı sağcı lider Geert Wilders, Hollanda'nın çok fazla Ukraynalı mülteci kabul ettiği için "Avrupa'nın aptalı" olduğunu söyledi.

Wilders, X hesabından yaptığı bir paylaşımda, "Ukraynalılar savaş yüzünden değil, bedava konut, bedava bakım ve işlerimiz için akın akın Hollanda'ya geliyorlar. Bir kez daha Avrupa'nın aptalıyız" dedi.

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Wilders, Hollanda'nın kendini savunmak için silahlarını elinde tutması gerektiğini savunarak Ukrayna'ya askeri yardımın devam etmesine karşı çıkıyor. Bu tutum, aşırı sağcı Özgürlük Partisi'ni (PVV) potansiyel koalisyon ortaklarından ayıran birkaç konudan biri olarak biliniyor.

Görevden ayrılan Başbakan Mark Rutte, bu hafta sonu yaptığı açıklamada Hollanda'nın Ukrayna'ya desteğinin uzun vadede garanti olduğunu, zira Wilders'in bu desteği kesme hedefini destekleyecek herhangi bir koalisyon ortağı bulamayacağını söyledi.

Yaklaşık iki yıl önce Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlamasından bu yana Ukrayna'dan 100 binden fazla mülteci Hollanda'ya geldi.

AB'nin geçici koruma mekanizması kapsamında Ukraynalı mülteciler, en az Mart 2025'e kadar herhangi bir üye ülkede yaşamak ve çalışmak üzere AB üzerinden seyahat etme hakkına sahip.


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