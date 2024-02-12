Hollanda mahkemesinden İsrail kararı: F-35 parçalarının tedariği durdurulsun
Hollanda'da bir mahkeme, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanında kullandığı F-35 savaş uçaklarının parçalarının tedarikinin hükümet tarafından durdurulmasına karar verdi.
Geçtiğimiz yıl Hollanda'daki insan hakları örgütleri, hükümeti, F-35 savaş uçağı parçaları ihracatı nedeniyle İsrail'in Gazze savaşı sırasında işlediği savaş suçlarına ortak olmakla suçlamıştı.
Uluslararası Af Örgütü ve Oxfam'ın Hollanda'daki şubeleri sevkiyatların "İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği geniş çaplı ve ciddi insani hukuk ihlallerine katkıda bulunduğunu" savundu.
Aralık ayında bir mahkeme davayı reddetmiş ve silah ihracatına ilişkin siyasi ve politik konularda karar verirken hükümete daha fazla özgürlük tanınması gerektiğini belirtmişti.
Ancak, temyiz mahkemesi, Hollanda'nın İsrail'e F-35 savaş uçağı parçaları ihracatını yedi gün içinde durdurmasına karar verdi.
Kararda, "İhraç edilen F-35 parçalarının uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlallerinde kullanılma riskinin açık olduğu inkar edilemez" denildi.
İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarında savaş suçu işlediği yönündeki beyanları defalarca reddetti. Ancak, Uluslararası Adalet Divanı Ocak ayında İsrail'e Gazze'de soykırım anlamına gelebilecek her türlü faaliyete karşı dikkatli olması çağrısında bulundu.
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