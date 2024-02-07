Hükümet kurulamadı: Hollanda yeniden sandığa gidebilir

Yayınlanma: 07.02.2024 - 10:11

Güncelleme: 07.02.2024 - 10:11

Hollanda'da aşırı sağcı lider Geert Wilders'ın bir çoğunluk hükümeti kurma olasılığı, üç partinin kamu finansmanı konusundaki endişeleri gerekçe göstererek koalisyon görüşmelerinden çekilmesiyle büyük bir darbe aldı.

Wilders'ın Özgürlük Partisi (PVV) geçen kasım ayında yapılan genel seçimde sandıktan birinci çıkara Avrupa'yı şoke etmişti. Wilders, tek başına iktidar olacak çoğunluğa ulaşamadığı için aylardır bir koalisyon hükümeti kurmaya çalışıyor.

Kamu yayıncısı NOS'un aktardığına göre merkezci Yeni Toplumsal Sözleşme Partisi'nin lideri Pieter Omtzigt, salı günü bir azınlık hükümetine parlamentoda destek verebileceklerini ancak bir sağcı koalisyona katılmayacaklarını söyledi.

Wilders, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada Omtzigt'in koalisyona katılmaya kapıyı kapatmasının "kendisini hayal kırıklığına uğrattığını" söyledi.

Hollanda medyasına göre Omtzigt, kabineden aldığı özel brifinglerde kamu finansmanının durumu sebebiyle şoka uğradı.

Omtzigt, parti üyelerine yazdığı mektupta, "Yeni Toplumsal Sözleşme, Hollanda halkına yeni hükümet tarafından karşılanamayacağını bildiği vaatler konusunda sözler veremez" ifadelerini kullandı.

Partiler koalisyon konusunda anlaşmaya varamazsa Hollanda'da tekrar sandığa gidilmesi bir olasılık. Anketler, Wilders'ın PVV'sine desteğin seçimden bu yana arttığını gösteriyor.