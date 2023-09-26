Aşırı sağcı siyasetçi Le Pen, Macron'a ateş püskürdü: Afrika'dan kovulduk!

Yayınlanma: 26.09.2023 - 12:21

Güncelleme: 26.09.2023 - 12:21

Fransa'da aşırı sağcı siyasetçi ve Ulusal Meclis'te Ulusal Birlik grubunun Başkanı Jean-Marie Le Pen, France Inter radyosuna konuştu.

Le Pen, Fransız büyükelçisinin ve askerlerin Nijer'den çekilmesinin "aşağılayıcı" koşullar altında gerçekleştiğini söyledi.

Le Pen, "Gerçek şu ki Afrika'dan kovulduk. Büyükelçimiz ve askerlerimiz Nijer'i aşağılayıcı koşullar altında terk etmek zorunda kaldı. Bu Fransız diplomasisinin ciddi bir başarısızlığıdır" dedi.

Le Pen, Nijer'den ayrılma kararının Fransa tarafından verilmediğini, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "başka seçeneği olmadığını" belirterek, şunları kaydetti:

"Cuntanın, gücünün gerçekte olduğundan daha kırılgan olduğunu ve ECOWAS'ın müdahale edeceğini düşünerek durumu analiz etme hatasına düştü. Duvara toslamıştı ve askerlerin geri çekildiğini duyurmaktan başka bir şey yapamazdı."

NE OLMUŞTU?

Nijer ordusunun içindeki bir cunta, Temmuz ayı sonunda ulusal televizyondan Nijer Devlet Başkanı Mohamed Bazoum'un iktidardan uzaklaştırıldığını duyurdu.

Cunta, Fransız büyükelçisinin ülkeden ayrılmasını ve Fransız ordusunun ülkeden çekilmesini talep etmişlerdi.

Macron, Fransız ordusunun yıl sonuna kadar Nijer'den çekileceğini açıkladı.

Macron ayrıca, Fransa'nın Niamey'deki büyükelçisini de geri çekeceğini söyledi.

Nijer, Fransa'da elektrik üretimi için kullanılan uranyumun %15 ila %17'sini karşılıyor. Şu anda Nijer'de 1,500 Fransız askeri personeli görev yapıyor.