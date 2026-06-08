Aşırı sağda yeni güç yükseliyor: Eski generalden Meloni'ye meydan okuma

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, bu kez muhalefetten değil, sağ kanadın daha radikal bir çizgisinden gelen yeni bir siyasi meydan okumayla karşı karşıya. Eski general Roberto Vannacci’nin kurduğu aşırı sağcı Futuro Nazionale hareketi, kısa sürede yakaladığı çıkışla iktidar blokunda hesapları değiştirebilecek bir aktöre dönüşüyor.

Meloni’nin koalisyon ortağı Lig Partisi’nden dört ay önce ayrılan Vannacci, yeni hareketinin yaklaşık 100 bin aidat ödeyen üyeye ulaştığını söylüyor.

Anketlerde yüzde 4 civarında görünen partinin yükselişi, gelecek yıl yapılması beklenen seçimler öncesinde Meloni açısından kritik bir risk olarak değerlendiriliyor.

Reuters'ın haberine göre, Futuro Nazionale’nin oy oranı düşük görünse de İtalya’da dar geçmesi beklenen seçim yarışında bu destek belirleyici olabilir. Bu nedenle Meloni’nin önünde zorlu bir tercih bulunuyor: Vannacci’yi yanına alarak daha radikal sağ seçmene açılmak ya da onu dışarıda bırakarak merkez sağdaki daha ılımlı seçmeni kaybetmemeye çalışmak.

Vannacci’nin partisi, Avrupa Birliği karşıtı ve Rusya’ya daha yakın bir çizgide konumlanıyor. Hareket, kendisini tavizsiz ve milliyetçi bir siyasi güç olarak tanımlarken, Meloni ve müttefiklerini “yumuşamakla” suçluyor.

“KORKAK BİR SAĞ ORTAYA ÇIKTI”

Vannacci, yabancı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Biz solmamış, tereddüt etmeyen, korkmayan sağı temsil ediyoruz” dedi.

Meloni hükümetini eleştiren Vannacci, son üç yılda iktidarın birçok konuda “korkak bir sağ” görüntüsü verdiğini savundu. Vannacci’ye göre Meloni, Brüksel karşısında zayıf kaldı, suçla mücadelede sert davranmadı ve göçmenlerin geri gönderilmesi yönündeki vaatlerini yerine getirmedi.

57 yaşındaki eski paraşütçü general Vannacci, üç yıl önce yayımladığı kitabıyla İtalya’da geniş tartışma yaratmıştı. Kitabında “geleneksel İtalyan değerlerini” savunduğunu söyleyen Vannacci, LGBTQ bireyler, göçmenler ve feministlere yönelik ifadeleri nedeniyle tepki çekmişti.

Savunma Bakanı Guido Crosetto, kitabın orduyu tartışmalı bir konuma sürüklediğini belirterek Vannacci’nin aktif görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı. 2020-2022 yılları arasında İtalya’nın Rusya savunma ataşesi olarak görev yapan Vannacci, daha sonra Matteo Salvini liderliğindeki Lig Partisi’ne katıldı.

Habere göre, Salvini’nin desteğiyle 2024’te Avrupa Parlamentosu’na seçilen Vannacci, burada elde ettiği görünürlüğü kendi siyasi hareketini büyütmek için kullandı.

Son yayımlanan SWG anketine göre Futuro Nazionale yüzde 4,6’ya ulaşırken, Lig Partisi yüzde 5,8 seviyesinde görünüyor. Aynı ankette merkez sol partilerin gevşek ittifakının Meloni liderliğindeki blokun az farkla önünde olduğu belirtildi.

KOALİSYON İÇİNDE RAHATSIZLIK

İktidar koalisyonundaki partilerden hiçbiri şu ana kadar Vannacci ile ittifak kurma niyetini açıkça dile getirmedi. Vannacci’nin Avrupa Parlamentosu’nda Almanya’nın aşırı sağcı AfD’siyle aynı çizgide yer alan gruplarla hareket etmesi, merkez sağ partiler açısından ciddi bir rahatsızlık kaynağı.

Özellikle Dışişleri Bakanı Antonio Tajani liderliğindeki Forza Italia için böyle bir yakınlaşma zor görünüyor. Silvio Berlusconi’nin ölümünün ardından daha sosyal açıdan ılımlı bir çizgiye yönelen parti, Vannacci ile mesafesini koruyor.

Tajani, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Vannacci ile konuşmuyorum” dedi. Ancak seçim öncesi olası temasları tamamen dışlamadı.

Vannacci ise partisinin sağ blok içinde yer aldığını savunuyor. Ancak herhangi bir anlaşmanın kendi koşullarıyla yapılabileceğini belirterek hareketinin “saflığından” taviz vermeyeceğini söylüyor.

UKRAYNA POLİTİKASI DA AYRIŞMA NOKTASI

Futuro Nazionale, hükümet partilerinden sekiz milletvekilini kendi saflarına çekmiş durumda.

Parti, Avrupa Birliği karşıtı sert söylemi Ukrayna’ya Batı desteği konusundaki kuşkucu yaklaşımıyla birleştiriyor.

Vannacci, “Ukrayna’ya silah ve para bakımından koşulsuz destek verilmesi Avrupa için iyi değil” diyerek Meloni hükümetinin dış politika çizgisinden ayrıştığını ortaya koydu.