Yayınlanma: 11.10.2023 - 11:51

Güncelleme: 11.10.2023 - 11:51

Filistin-İsrail arasında yaşanan çatışmalarda bir darbede Hamas tarafından Aşkelon'a geldi ve şehre füze atıldı. Peki, Aşkelon nerede? Aşkelon nereye bağlı? Aşkelon'un haritadaki konumu nedir?

AŞKELON NEREDE?

Aşkelon, İsrail'in Güney bölgesinde bulunan bir sahil şehridir. İsrail'in başkenti Tel Aviv'in 50 km güneyinde, Gazze Şeridi'nin 13 km kuzeyinde bulunmaktadır.

Yüzölçümü olarak 47.788 km² alana sahip olan Aşkelon'da 2016 yılında yapılan nüfus sayımına göre, 132 bin 557 kişi yaşamaktadır.

AŞKELON'DA SON DURUM NE?

Aşkelon'dan gelen görüntülerde kentten dumanların yükseldiği görüldü. Hamas'ın attığı bazı roketlerin hava savunma sistemini geçip kente düştüğü düşünülüyor.

CNN Türk ekranına yansıya görüntülerde Demir Kubbe'yi aşan füzelerden birinin bir binaya isabet ettiği, insanların panik içinde bölgeden kaçtığı görüldü.