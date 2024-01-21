Asker eşinden Putin'e çağrı: 'Eşimi geri getirin'

Yayınlanma: 21.01.2024 - 12:37

Güncelleme: 21.01.2024 - 12:37

Rusya'da mart ayında yapılacak genel seçimlerde yeniden aday olan Devlet Başkanı Vladimir Putin'in seçim kampanyası ofisine gelen bir kadın, Ukrayna'ya karşı savaşta cephede olduğunu söylediği eşinin geri getirilmesini istedi. Söz konusu protesto, askerlerin cepheden dönmesi için kampanya yürüten "Eve Geri Dönüş" (The Way Home) isimli asker eşleri platformundan küçük bir heyetin seçim ofisine ziyareti sırasında yaşandı.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, kampanya merkezine gelen kadın, oradaki çalışanlara dönerek, "Vladimir Vladimirovich Putin, eşimin orada (Ukrayna'da) olmasını söyleyen bir kararname çıkardı. Eşimin evde olması gerektiği ile ilgili ne zaman bir kararname çıkaracağını merak ediyorum" dedi.

Buradaki bir çalışanın Ukrayna'daki Rus askerlerin "anayurdu müdafaa ettiğini" ve onlar için dua etmesi gerektiğini söylemesinin ardından ise protestocu kadınla aralarında hararetli bir konuşma yaşandı.

"ORADA NE OLDUĞUNU BİLMİYOR MUSUNUZ?"

Maria Andreyeva isimli kadın, "O zaman sırada ne var? Savunma Bakanlığı, parasını harcadı; şimdi askerlerimiz için her şeyi sıkıp çıkarmalı mıyız, kalan son canlarını da almak için?" diye sordu. Eşinden geriye ne kalacağını, "bacakları, kolları olmayan hasta bir adam mı kalacağını" soran Andreyeva, "Orada ne olduğunu bilmiyor musunuz?" dedi.

Andreyeva, Rus yetkililerin askerlerin eşlerinin endişelerini ele almak konusuna herhangi bir aciliyet vermediğini gördüklerini ve bunun için kampanya yürütmelerinin zamanının geldiğini söyledi. Andreyeva, küçük kızının babasının yokluğu yüzünden konuşma gelişiminde bozukluk yaşadığını da anlattı.

Kadın, "Ailemin tüm sorunlarını yalnızca tek bir şey çözer. O da eşimin askerliğine son verilmesi. Çünkü o (kızım) babası eve geldiğinde tamamen farklı bir çocuk" diye konuştu.