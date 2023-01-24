Askeri hava üssü Rusya'nın kullanabilmesi için onarıldı
Suriye'nin kuzeyindeki el-Jarrah askeri hava üssü, Rusya ve Suriye'nin ortak kullanımı için onarıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ve Suriye'nin ülkenin kuzeyinde bulunan el-Jarrah askeri hava üssünü ortak kullanılmak üzere onardığını açıkladı.
Reuters'ın haberine göre, bakanlığın dün akşam yaptığı açıklamada, "Rus ve Suriyeli askeri personel tahrip edilen el-Jarrah hava üssünü onardı. Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri ve Suriye Hava Kuvvetleri ile iki ülkenin hava kuvvetlerini el-Jarrah'ta bir araya getirmek ülke sınırına hakim olmaya olanak sağlıyor" ifadeleri yer aldı.
Halep'in doğusunda yer alan üs, 2017'de IŞİD terör örgütünden geri alınmıştı.
Suriye'de 2015'te başlattığı hava ve kara harekatlarıyla birlikte Suriye'de varlık gösteren başlıca yabancı askeri güçlerden biri haline geldi. Rusya, ABD'nin 2019'da kuvvetlerini çekmesinden sonra varlığını daha da artırdı.
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