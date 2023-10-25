Askeri okul mezunlarına zehirli pasta ve alkol

Yayınlanma: 25.10.2023 - 12:59

Güncelleme: 25.10.2023 - 14:28

Rusya'da Ukraynalı bir kuryenin, Rus ordusu havacılık akademisi mezunlarını zehirlemeye çalıştığı belirtildi.

Rus gazetesi Kommersant'ın haberine göre, Armavir Askeri Havacılık Pilot Yüksekokulu'nun yaklaşık 77 mezunu, cumartesi günü Krasnodar'da mezuniyetlerinin 20. yılı için bir parti düzenledi. Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB), Yegor Semyonov isimli bir kişi, partiye Krasnodar'a gelemeyen mezunlar tarafından gönderildiğini söylediği 20 kilogram ağırlığında bir pasta ve kutularca viski getirdi.

Mezunlar, pasta ve viskilerden şüphelenerek FSB'ye haber verdi. FSB, pastada zehir buldu ve Ukrayna istihbaratının askeri okul mezunlarına karşı suikast girişiminde bulunduğundan şüphelendi.

Zehirli kek girşimini düzenleyen Semyonov'un, Ukrayna'nın 2022 başında Rusya tarafından ele geçirilen Melitopol kentinde doğduğu ve son yıllarda Moskova'nın dışında yaşadığı bildirildi.

FSB, 15 günlük cezanın ardından Semyonov'un terörle suçlanabileceğini ifade etti.