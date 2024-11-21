Askeri yönetimi eleştiren Başbakan görevden alındı

Mali'de Başbakan Choguel Maiga'nın görevine, askeri yönetime yaptığı eleştirilerin akabinde son verildi.

Askeri yönetimi eleştiren Başbakan görevden alındı
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AA
Yayınlanma: 21.11.2024 - 07:51

Devlet televizyonu ORTM'de paylaşılan cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, Başbakan Maiga ve hükümeti görevden alındı.

Haziran 2021'den bu yana görevde olan Maiga, 16 Kasım'da askeri yönetimi kendisini kararlara dahil etmemek ve demokratik seçimleri ertelemekle suçlamıştı.

Mali'de Ağustos 2020'deki darbenin arkasındaki isim Assimi Goita, o dönem cumhurbaşkanlığına Bah Ndaw ve Başbakanlığa da Moctar Ouane'yi atamıştı.

Kendisi de cumhurbaşkanı yardımcısı olan Goita, Mayıs 2021'de Ndaw ve Ouane'nin, hükümetteki bazı askerlerin görevine son vermek istemesi sonrası ikinci bir darbe yapmış ve kendisini cumhurbaşkanı olarak atamıştı.

Goita, ikinci darbeden sonra Maiga'yı da başbakanlığa getirmişti.

Ağustos 2020'den bu yana uluslararası toplum tarafından demokratik seçimleri bir an evvel düzenlemesi konusunda zorlanan Goita, 4 yıldır seçim tarihi belirlemedi.


Etiketler: #Mali #askeri yönetim

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