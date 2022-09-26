Askersizleştirilmesi gereken Ege adalarına Atina’nın silah yığınağı gündemde

26 Eylül 2022 Pazartesi, 04:00

Yunanistan’ın uluslararası hukuka aykırı biçimde silahlandırdığı adaları eski Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Genel Sekreteri ve emekli Kurmay Albay Ümit Yalım Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Yalım, söz konusu adaların Türkiye’nin egemenliği ait olduğunu ve Yunanistan’ın yalnızca kullanım hakkına (possession) sahip olduğunu dile getirdi. Uluslararası anlaşmalara değinen Yalım, “Yunanistan’ın Midilli ve Sisam’a ABD yapımı zırhlı araç taşıması, 13-14 Şubat 1914 tarihli altı büyük devlet kararı ile Lozan Antlaşması’nın 12 ve 13. maddelerine aykırıdır” dedi. Yalım, bu karar ve anlaşmalara göre Yunanistan’a Taşoz, Semadirek, Limni, Midilli, Sakız, Sisam, Ahikerya, İpsara ve Bozbaba olmak üzere toplam dokuz adadan oluşan kuzey ege adalarının sadece kullanma hakkı verildiği ancak adaların mülkiyeti, egemenliği ve deniz yetki alanları ile hava sahasının Türkiye’de kaldığını söyledi.

"SKERİ AMAÇLI KULLANILAMAZ"

Yalım, söz konusu bölgelerin silahsızlandırılması gerektiğini belirterek “Gayri askeri statüde olduğu belirtilen adalara deniz üssü kurulamayacağı, adaların askeri amaçla kullanılmayacağı imza altına alınmıştır” ifadelerini kullandı.

Adalardaki Yunanistan’ın mevcut askeri unsurlarına ilişkin konuşan Yalım, “Midilli Adası’nda bir Yunan mekanize piyade tümeni; Limni, Sakız ve Sisam adalarında birer Yunan mekanize piyade tugayı olmak üzere kuzey ege adalarında toplam bir Tümen, üç Tugay ve beş alay konuşlandırıldı” dedi.

Hükümetin NATO ve Birleşmiş Milletler kapsamında derhal girişimlere başlaması gerektiğini belirten Yalım, “Altı Büyük devlet kararında imzası bulunan Almanya, Avusturya-Macaristan, İngiltere, Fransa, İtalya ve Rusya nezdinde girişimde bulunarak Atina’nın adalara silah sevkıyatı durdurmalı ve Yunan askeri birliklerinin geri çekilmesini sağlamalıdır” diye konuştu.

“Gayri askeri hale getirilmemesi durumunda Atina’nın bu adaların kullanım hakkına son verilmeli” diyen Yalım, “adalara Türk birlikleri yerleştirilerek Kuzey ege adaları üzerinde Türkiye’nin egemenliği tesis edilmelidir” yorumunda bulundu.

ERDOĞAN İŞGALE SESSİZ KALDI

Emekli Kurmay Albay Yalım, AKP iktidarı döneminde 2019’da hükümeti devralan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis hükümetinin Türkiye’ye ait Küçük Çuha Adası ve Muğla Limoniye Adası ile Muğla Plati Kayalığı’nı işgal ettiğini söyledi.

Yalım, “İşgallere sessiz kalan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP hükümetleri, Yunanistan’a nota bile vermedi” dedi ve ekledi: “Erdoğan ve AKP hükümetlerinden cesaret alan Atina, antlaşmaları ihlal etmeye ve adaları silahlandırmaya devam ediyor. 20 Türk adası ve iki Türk kayalığını savunmadan Yunanistan’a teslim eden AKP iktidarının son gelişmeler karşısında vereceği tepkinin Başbakan Miçotakis’i ve Yunanistan’ı etkilemesi ve durdurması ihtimali çok düşüktür.”