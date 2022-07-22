Astana Bildirisi’nde ‘terörle mücadele’ vurgusu öne çıktı!

22 Temmuz 2022 Cuma, 04:00

İran’ın başkenti Tahran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla yapılan Astana zirvesini Cumhuriyet’e değerlendiren ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim üyesi ve Dış Politika Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, üç ülkenin Suriye’deki derin yaklaşım farklılıklarına dikkat çekti.

Bağcı, “Astana bildirisinde terörle mücadele vurgusu yapılıyor, fakat üç ülkenin üçünün de bakışları farklı. PYD Türkiye için terör örgütü, Özgür Suriye Ordusu, Rusya için terör örgütü, İran için hepsi terör örgütü. Herkesin teröristi farklı” dedi. İran dini liderinin, Türkiye’nin Suriye’ye düzenlemesi gündemde olan operasyonun önünü kesmek için açıklama yaptığına dikkat çeken Bağcı, “‘Herhangi bir askeri harekat teröristlere yarar’ diyerek açıkça dile getirdi. Şu anda Suriye’de YPG’nin boşalttığı alanları da İran milisleri dolduruyor” dedi. Bağcı, Erdoğan ile Reisi arasındaki ilişkiye yönelik “Reisi, Türkiye, Suriye’de ne kadar az etkin olursa bunun o kadar İran’ın çıkarına uygun olduğunu düşünüyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye ile İran arasında bölgesel rekabet daha da hızlanacak. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte İran’ın petrol ve doğalgaz zenginliği, Avrupa ve ABD’nin İran’a yakınlaşması olasılığını öne çıkardı. Nükleer görüşmeye de başlayacaklar. Türkiye bu anlamda konvansiyonel bölgesel bir güç olmaya devam edecek. Irak da Türkiye-İran çekişmesinin Suriye’den sonraki alanıdır” diye konuştu. Bağcı, Suriye’ye düzenlemesi gündemde olan operasyonla ilgili “Türkiye’nin buna gücü yeter. Ancak operasyonun maliyeti, öncekilerden daha fazla olacaktır” dedi.