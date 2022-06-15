Astana görüşmeleri başladı: Türkiye, Rusya ve İran heyetleri bir araya geldi

15 Haziran 2022 Çarşamba, 11:42

Suriye krizine çözüm amaçlı oluşturulan Astana görüşmelerinin garantörleri Türkiye, Rusya ve İran heyetleri, Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da 18. kez bir araya geldi.

Türkiye’yi Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdürü Büyükelçi Selçuk Ünal başkanlığındaki heyetin temsil ettiği görüşmelere, Rusya’dan Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, İran’dan ise Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı başkanlığındaki heyetler katılıyor.

Toplantılarda, Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ayman Susan, askeri muhalefet ise Ahmet Tuma başkanlığındaki heyetlerle yer alıyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O.Pedersen’i Siyasi Konulardan Sorumlu Görevlisi Robert Dunn temsil ederken daha önceki görüşmelerde gözlemci statüsünde yer alan Ürdün, Irak ve Lübnan’dan bu kez sadece Ürdün heyeti bulunuyor.

İki gün sürecek toplantılarda, Suriyeli mültecilerin dönüşü için koşulların sağlanması başta olmak üzere Suriye’deki insani ve sosyoekonomik durum, Cenevre’deki Anayasa Komitesi çalışmaları, güven artırıcı önlemler, rehinelerin serbest bırakılması ve kayıp kişilerin aranması gibi konular masaya yatırılıyor.

'SURİYE'DEKİ DURUM GERGİNLEŞTİ'

Aleksandr Lavrentyev, toplantı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Suriye’de durumun gerginleştiğini ileri sürerek, "Çoğunluk Rusya’nın Ukrayna’daki özel operasyonu nedeniyle Suriye’ye olan ilgisinin zayıfladığını dile getiriyor. Buna rağmen Suriye krizi, Rus dış politikası için bir öncelik olmaya devam ediyor" dedi.

Lavrentyev, Suriye halkının hayatını kolaylaştırmak için daha önce ele aldıkları konuları görüşmek üzere bugün Türk ve İranlı meslektaşlarıyla bir araya geldiklerini belirterek, "Suriye’de sahadaki durumu düşünün. Bu, Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan’ın Suriye’nin kuzeyinde terörist olarak adlandırdığı Kürt oluşumlarına karşı açıkladığı askeri operasyonla daha da karmaşık hale geldi" iddiasında bulundu.

Lavrentyev ayrıca, "Bunun, bu ülkede gerginliğin tırmanmasına ve yeni bir çatışma durumuna yol açabileceğine, makul bir adım olmadığına inanıyoruz. Türk meslektaşlarımızı bu sorunu tüm ilgili taraflar arasında diyalog yoluyla çözmeye çağıracağız" ifadelerini kullandı.

'MÜLTECİLERİN DURUMU ÖNEMLİ BİR SORUN'

Aleksandr Lavrentyev, görüşmelerde Suriyeli mültecilerin durumunu da ele alacaklarını vurgulayarak, "Bu önemli bir sorun. Bazı ülkelerde mültecilere yönelik tutumlar değişiyor. Özellikle Lübnan, mültecilerin ev sahipliği yaptığı ülkelerdeki yaşam koşullarını sağlamak için fon tahsis etmekten değil, bu fonu onların ülkelerine geri dönmeleri için tahsis etmekten yanadır" dedi.

Lavrentyev, Cenevre’nin tarafsız statüsünü kaybetmesiyle Suriye Anayasa Komitesi için yeni alan oluşturulması gerektiğine işaret ederek, "Rus heyeti olarak Cenevre’de çalışmak oldukça zor. Bu konuyu, Astana görüşmelerinde ele alacağız" diye konuştu.