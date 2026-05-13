Aston Villa patronuna 'seks kasedi' şantajı

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa’nın sahibi milyarder iş insanı Wesley Edens’e yönelik şantaj davası ABD gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre 46 yaşındaki Changli Luo’nun, Edens’i özel görüntüler üzerinden tehdit ederek milyarlarca dolarlık ödeme talep ettiği öne sürüldü. İddialar, The Wall Street Journal ve New York Post gazetelerinde yayımlanan haberlerle gündeme geldi.

Haberlere göre Wesley Edens ile Changli Luo, 2022 yılında LinkedIn üzerinden tanıştı. Kısa süre önce boşanan Edens’in, Luo ile New York’taki evinde birlikte olduğu belirtildi.

Savcılık iddianamesine göre Luo, görüşmenin ardından Edens’e duygusal içerikli bir mektup gönderdi.

Mektupta, “Seni sevdiğimi hiç söylemedim ama bugün duygularımı sakladığımı itiraf etmek istiyorum” ifadelerinin yer aldığı aktarıldı.

Ancak soruşturma dosyasına göre süreç daha sonra şantaj iddialarına dönüştü.

İLK TALEP 7,5 MİLYON DOLAR OLDU

New York savcılığına göre Luo, Edens’i özel görüntüleri yayımlamakla tehdit ederek para talep etmeye başladı. İddialara göre Luo, görüntüleri iş insanının ailesine, eski eşine ve medya kuruluşlarına göndermekle tehdit etti.

Haberde, tarafların eski bir hâkimin gözetiminde çevrim içi toplantı yaptığı ve ilk aşamada 7,5 milyon dolarlık ödeme konusunda görüşüldüğü belirtildi.

Daha sonra Luo’nun, HPV virüsünü Edens’ten kaptığını iddia ederek taleplerini artırdığı öne sürüldü.

Savcılık belgelerine göre Luo’nun talepleri zaman içinde büyüyerek yaklaşık 1,215 milyar dolara kadar çıktı. Bu rakamın, Edens’in toplam servetinin yaklaşık yarısına karşılık geldiği belirtildi.

64 yaşındaki Wesley Edens’in servetini yatırım şirketi Fortress Investment Group üzerinden oluşturduğu ifade edilirken, iş insanının NBA ekibi Milwaukee Bucks’ın da ortak sahipleri arasında yer aldığı kaydedildi.

FBI BASKININDA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Şantaj iddialarının ardından Wesley Edens’in FBI’a başvurduğu belirtildi. Federal soruşturma kapsamında Changli Luo’nun evinde arama yapıldı.

Soruşturmada, çamaşır sepeti ve kadın pedi paketleri içine gizlenmiş iki cep telefonu bulunduğu aktarıldı.

Yetkililer, telefonlarda Wesley Edens’in yüzünün başka erkek bedenlerine montajlandığı görseller tespit edildiğini açıkladı.

Luo’nun daha sonra gözaltına alındığı ancak 500 bin dolar kefalet ödeyerek serbest bırakıldığı belirtildi.

Changli Luo hakkında şantaj başta olmak üzere çeşitli suçlamalar yöneltildiği bildirildi.

Mahkeme sürecinin henüz başlamadığı ancak davanın bu yıl içinde görülmesinin beklendiği ifade edildi.