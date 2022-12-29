Astronomiden tıbba 2022'nin en çarpıcı bilimsel gelişmeleri

Kasım 2021'de fırlatılan uzay aracı, Dünya'dan 11 milyon kilometre uzaklıktaki Dimorphos adlı asteroide tam isabetle çarptı.

Nükleer füzyon enerjisinde ABD'de "tarihi başarı" elde edildi; bir füzyon deneyinde ilk kez işlem için gereken enerjiden daha fazlası üretilebildi.

Bu işlem, iki hafif atom çekirdeğinin birleşmeye zorlanması ve daha ağır bir çekirdek oluşturmasıyla meydana geliyor.

İngiltere'de lösemi hastası olan 13 yaşında bir kız, "nükleobaz düzenleme" adında devrimsel bir tedavi yönteminin yardımıyla kanseri tamamen yendi.

Nükleobaz düzenleme, DNA bazlarına müdahale edilmesini sağlayan bir biyomühendislik yöntemi ve sadece altı yıl önce keşfedildi.

Nükleobaz düzenleme, bilim insanlarının genetik kodun belirli bir bölümüne odaklanıp bir bazın moleküler yapısını değiştirerek onu başka bir baza dönüştürmesine ve böylelikle yeni genetik talimatlarının kodlanmasına olanak tanıyor.