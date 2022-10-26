James Webb galaksilerdeki gizli yıldız oluşumunu yakaladı

26 Ekim 2022 Çarşamba, 16:25

James Webb Uzay Teleskobu çarpışan iki galaksiyi görüntüledi. Gelmiş geçmiş en gelişmiş teleskop, diğer cihazların göremediği yıldız oluşumunu da yakaladı.

IC 1623 adıyla bilinen iki galaksi, Dünya'dan yaklaşık 270 milyon ışık yılı uzaklıktaki Balina Takımyıldızı'nda yer alıyor.

NASA, galaksilerin birleşiminin Samanyolu'ndan 20 kat daha hızlı yıldız doğumunu tetiklediğini belirtiyor.

Independent Türkçe'nin haberine göre Galaktik çarpışma, Hubble Uzay Teleskobu gibi diğer cihazlarla görüntülense de IC 1623'ü kaplayan kalın toz kalkanı, yıldız oluşumunun derinine ulaşılmasını engellemişti.

James Webb, tozu delip geçebilen kızılötesi özellikleriyle çarpışan galaksilerin detaylarını gözler önüne serdi. Uzay ajansı, dün paylaşılan görüntünün galaksi üzerinde yapılan çalışmalara epey yardımcı olacğaını bildirdi:

Gökbilimciler çok sayıda veri topladı. Bu veriler, astronomi topluluğunun Webb'in eşi görülmemiş becerilerinin galaktik ekosistemlerdeki karmaşık etkileşimleri çözmeyi nasıl sağlayacağını tam anlamıyla keşfetmesine imkan tanıyor.

Uzay teleskobu geçen hafta da Yaratılış Sütunları adıyla bilinen toz bulutunu görüntülemişti.

Kartal Nebulası'ndaki yoğun hidrojen ve toz bulutu, Dünya'dan yaklaşık 6 bin 500 ışık yılı uzaklıktaki Yılan Takımyıldızı'nda yer alıyor.