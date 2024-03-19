Astronomlar, evrenin 1,3 milyon süper kütleli kara delik içeren yeni bir haritasını oluşturdu

Astronomlar, evrenin 1,3 milyon süper kütleli kara delik içeren yeni bir haritasını oluşturdu

AA
Yayınlanma: 19.03.2024 - 20:09
Astronomlar, evrenin 1,3 milyon süper kütleli kara delik içeren yeni bir haritasını oluşturdu
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Gök bilimciler, evrenin 1,3 milyon süper kütleli kara delik içeren yeni bir haritasını yaptı.

Cosmos Magazine'in haberine göre, astronomlar Güneş'ten 100 bin ile 10 milyar kat daha büyük olan süper kütleli kara deliklerin oluşturduğu, evrendeki en parlak cisimlerden olan sıcak, türbülanslı gaz ve toz kütlesi kuasarlardan yararlandı.

Avrupa Uzay Ajansına (ESA) ait Gaia Uzay Teleskobu'ndan elde edilen verileri kullanan gök bilimciler, Gaia Samanyolu Galaksisi'ni fotoğraflarken arka planda fotoğrafladığı kuasarlardan faydalanarak, evrenin 1,3 milyon süper kütlelik kara deliği içeren haritasını çıkardı.

Haritayı oluşturan bilim insanlarından New York Üniversitesinden Profesör David Hogg, yaptıkları katalog evrenin en büyük hacimli halinin 3 boyutlu haritasını gösterdiği için daha önce oluşturulan tüm kataloglardan farklı olduğunu ifade etti.

Hogg, "Bu en fazla kuasar içeren ya da en kaliteli kuasar ölçümü olan katalog değil ama evrenin en büyük hacimli halinin haritalandırıldığı bir katalog." ifadesini kullandı.

Kuasar kataloğunun, astronomik projelerin ne kadar üretken olduğunun iyi bir örneğini teşkil ettiğini kaydeden Hogg, "Gaia, kendi galaksimizdeki yıldızları belirlemek için tasarlandı ancak milyonlarca kuasar da buldu. Bu da bize evrenin haritasını verdi." değerlendirmesini paylaştı.

Astronomların evrenin gelişimini daha iyi anlamasına yardım olacağı umulan araştırmanın makalesi, Astrophysical Journal'da yayımlandı.


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