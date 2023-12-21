Asya ülkesinde kan donduran skandal cinayet

Yayınlanma: 21.12.2023 - 11:49

Güncelleme: 21.12.2023 - 11:49

Yerel haber kaynakları, Dharamveer olarak bilinen şüphelinin, eşi Sundari'nin kendisine bir fincan çay getirmekte gecikmesi üzerine saldırdığını yazdı.

Hindistan'ın Delhi yakınlarındaki Uttar Pradesh eyaletinin Faljagadh kentinde çiftin evinde meydana gelen ölümcül saldırıda Dharamveer, 50 yaşındaki eşini defalarca bıçakladı.

Sebze satıcısı olarak çalışan Dharamveer'in, çiftin adamın içtiği bira yüzünden tartışmaya girmesinin ardından kadını 15 kez kılıçla bıçakladığı ve kafasını kestiği iddia edildi.

Yerel medya, Dharamveer'in eşiyle kavga etmeden önce sıcak içecek için ne kadar beklemesi gerektiğine öfkelendiğini bildirdi.

Tartışma büyüyünce çiftin çocukları çığlıkları duyarak apar topar odaya koştu. Dharamveer'in çocuklarına da saldırdığı iddia ediliyor.

Diğer köylüler de çığlıklara kulak misafiri olarak eve koştukları kaydedildi. Ancak, köylülerin olay yerine geldiklerinde Sundari'nin çoktan öldüğü ve bir kan gölü içinde yattığı belirtildi.

Sundari'nin cesedi otopsi için hastaneye götürülürken, Dharamveer de cinayet şüphesiyle tutuklandı.

Polis Komiser Yardımcısı Gyan Prakash Rai, "Dharamveer ve Sundari çay yapma konusunda kavga etmişler. Dharamveer, daha sonra keskin bir kesici alet çıkarmış ve arkadan Sundari'nin boynuna saldırmış, bu da hemen onun ölümüne yol açmış" dedi.