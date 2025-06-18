Ateş altında bir araya geldiler! İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kabineyi topladı

İran hükümetinin kabine üyelerinin katılımıyla bugün sabah Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabine toplantısı düzenlendi.





İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin İsrail'in günlerdir sürdürdüğü hava saldırılarıyla karşı karşıya olduğu ve ABD’nin çatışmaya dahil olma ihtimalinin bulunduğu bir dönemde, kabine toplantısına başkanlık etti.



Toplantıya, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Aref de katıldı.









Pezeşkiyan, dün yaptığı açıklamada, savaşı kendilerinin başlatmadıklarını ancak İsrail’in saldırılarına aynı düzeyde karşılık vereceklerini vurgulayarak “Savaşı tırmandırmak istemiyoruz ancak İran’a her türlü saldırganlığa pişman edici karşılık vereceğiz" demişti.