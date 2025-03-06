'Ateş Çemberi'nde 6 büyüklüğünde deprem!

Güney Amerika ülkesi Şili'nin kuzeyinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

'Ateş Çemberi'nde 6 büyüklüğünde deprem!
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AA
Yayınlanma: 06.03.2025 - 20:33

Şili Ulusal Sismoloji Merkezi (CSN), merkez üssü ülkenin Antofagasta bölgesine bağlı Sierra Gorda kasabası olan 6 büyüklüğündeki depremin yerel saatle 13.21'de yerin 96 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, ilk belirlemelerde can ya da mal kaybı bildirilmedi.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Ülkede 27 Şubat 2010'da meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem ve beraberindeki tsunami nedeniyle 500'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.


Etiketler: #Şili #deprem

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