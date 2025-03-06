Deprem konutları Meclis gündeminde: Yüzde 70'i teslim edilmemiş

Yayınlanma: 06.03.2025 - 17:46

Güncelleme: 06.03.2025 - 17:46

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle önerge veren CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, iktidardan deprem konutlarıyla ilgili son zamanda gelen çelişkili açıklamalara dikkat çekti.

Genç “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve AFAD’ın yayımladığı veriler arasında büyük farklar bulunmaktadır. Cumhurbaşkanlığı’nın ‘Asrın Felaketinin 2. Yılı’ adlı raporuna göre 651 bin 958 kişi konteyner kentlerde yaşarken, AFAD’ın raporunda bu sayı 649 bin 632 olarak açıklanmıştır. Yine aynı raporlara göre, İletişim Başkanlığı deprem bölgesinde 397 konteyner kent ve 212 bin 529 konteyner bulunduğunu belirtirken, AFAD ise 395 konteyner kentte, 196 bin 153 konteyner olduğunu söylemektedir" dedi.

VAATLER TUTMADI

Genç sözlerine şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında 650 bin konut inşa edileceğini ve bunların 319 bininin bir yıl içinde tamamlanacağını vadetmiştir. Ancak bugün itibarıyla yalnızca 201 bin konut teslim edilebilmiştir. Son olarak ‘Yılbaşına kadar 453 bin konut yapacağız’ diyerek yeni bir açıklama yapmıştır.”

HÜKÜMET 197 BİN KONUTTAN NEDEN VAZGEÇMİŞTİR?

Resmi makamlardan gelen çelişkili ifadeleri soran Genç, önergesinde bakanlara şu soruları yöneltti: “Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında 650 bin konut inşa edileceğini söylemişken, bugün bu rakam neden 453 bine düşmüştür? Hükümet 197 bin konuttan neden vazgeçmiştir? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve AFAD’ın verileri arasında neden 2 bin 346 kişilik fark bulunmaktadır? Hangi kurumun verileri doğrudur? Hak sahipliği süreci tamamlanan 445 bin 344 konutun yalnızca yüzde 30,75’inin teslim edilmesinin sebebi nedir? Hükümet, bu gecikmenin sebebini kamuoyuna açıklayacak mıdır?”