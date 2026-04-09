Ateşkes belirsizliği sürerken... ABD Başkanı Trump'tan tehdit gibi açıklama!

9.04.2026 07:49:00
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın varılan anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, saldırıların eskisinden daha güçlü şekilde yeniden başlayacağını belirterek, "Uzun zaman önce üzerinde anlaşıldı. Ve aksini iddia eden tüm asılsız söylemlere rağmen, nükleer silah olmayacak ve Hürmüz Boğazı açık, güvenli olacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya platformu üzerinden İran'la varılan ateşkes anlaşması hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD güçlerinin varılan anlaşmanın hükümleri tam olarak uygulanana kadar bölgede kalacağının altını çizen Trump, "Zaten büyük ölçüde zayıflatılan düşmanın ölümcül bir şekilde imha edilmesi için gerekli olan ek mühimmat, silah ve malzemelerle donatılan tüm ABD gemileri, uçakları ve askeri personeli, varılan gerçek anlaşmanın hükümleri tam olarak yerine getirilene kadar İran ve çevresinde kalacak" dedi.

"ANLAŞMAYA UYULMAZSA, YENİDEN ATEŞ BAŞLAYACAK"

Anlaşmaya uyulmaması halinde İran'a yönelik saldırıların yeniden başlayacağını vurgulayan Trump, "Herhangi bir nedenle bu anlaşma kapsamındaki yükümlülükler yerine getirilmezse, ki bu pek muhtemel değil, o zaman yeniden ateş başlayacak ve bu, daha önce kimsenin görmediği kadar büyük, daha iyi ve daha güçlü olacak" uyarısında bulundu.

İran'ın üzerinde mutabık kalınan anlaşmaya uyması gerektiğini yineleyen Trump, "Uzun zaman önce üzerinde anlaşıldı. Ve aksini iddia eden tüm asılsız söylemlere rağmen, nükleer silah olmayacak ve Hürmüz Boğazı açık, güvenli olacak" dedi.

ABD ordusunun İran'a yönelik muhtemel bir yeni operasyon için hazırlıklarını sürdürdüğünü hatırlatan Trump, "Bu arada, muhteşem ordumuz silah depoluyor ve dinleniyor; aslında bir sonraki fethini sabırsızlıkla bekliyor. Amerika geri döndü!" ifadelerini kullandı.

Hamaney’in danışmanından Lübnan uyarısı: 'Ateşkesin çökmesinin sorumluluğu ABD’ye ait' İsrail'in Lübnan'a yönelik şiddetli hava saldırıları devam ediyor... Lübnan medyası, Beyrut’un güney banliyölerinde yeni saldırıların düzenlendiğini duyurdu.
İran’dan ABD’ye suçlama: Ateşkes başlamadan çiğnendi İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile yürütülmesi planlanan müzakere süreci öncesinde üzerinde mutabık kalınan 10 maddelik önerinin 3 temel maddesinin ihlal edildiğini belirterek, "Karşılıklı ateşkes veya müzakerelerin bir anlamı yok" ifadelerini kullandı.
Macron’dan İsrail’e kınama: Saldırılar ateşkesi tehdit ediyor Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in çok sayıda sivilin ölümüne neden olan Lübnan'a yönelik saldırılarını kınadığını belirtti.