'Ateşkes' çağrısıyla karşılaştı: Konuşması yarıda kesildi

Yayınlanma: 14.11.2023 - 13:57

Güncelleme: 14.11.2023 - 13:58

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un konuşması sırasında, toplantıdaki katılımcılardan biri yüksek sesle Gazze'deki savaşın sona ermesini çağrısında bulundu. Kadına daha sonraki bir panelde kendisine konuşma hakkı verilmesi teklif edilmesine rağmen eylemine devam etti.

Şarku'l Avsat'ın aktardığına göre, bunun üzerine polis, kadınla konuşmak amacıyla kendisini kapıya kadar götürdü. Bu durumdan rahatsız olan Baerbock, kadının tekrar salona girmesini istedi ancak bu kez kadın salona geri dönmeyi reddetti.

Baerbock'un dün sabah Brüksel'de yapılan Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısında Gazze için ateşkes çağrılarına destek vermediği biliniyor.

Baerbock, AB Dışişleri Bakanları toplantısında şunları söyledi:

“Masum çocukların ve insanların sadece korkunç acılar çekmekle kalmayıp aynı zamanda öldüğü bu korkunç durumda, duygu içinde yapılan ateşkes çağrılarını tamamen anlıyorum. Ancak bu tür çağrılar, insanların gerçekten güvenlik ve barışı garanti altına almalarına yardımcı olmak için yeterli değil. Ancak bir şeyler talep edenler, bu korkunç durumda ateşkes talebinin İsrail'in güvenliğini nasıl garanti altına alabileceği ve Hamas'ın elindeki rehinelere ne olacağı gibi sorulara da cevap vermeliler.”