Tek patisi olmayan 'Roket' Almanya yolcusu

Yayınlanma: 14.11.2023 - 10:44

Güncelleme: 14.11.2023 - 11:32

Kayseri'de, yaklaşık 3 ay önce tek patisi olmayan kedi, bir yurttaş tarafından sokakta bulunarak Kayseri Hayvanları Koruma Derneği’ne (KAYHAKDER) teslim edildi. 6 aylık olan kediye, özel klinikte tedavi ve aşılama işlemi yapıldı. Bir süre sonra Almanya'nın Stuttgart şehrinde yaşayan Semra Başo (51) ve ailesi tatil için geldikleri Kayseri'de, kediyi görerek sahiplenmek istedi.

Gerekli işlemlerin ardından sahiplenilen kediye, Başo ailesi tarafından 'Roket' ismi verildi. Aile kediyi sahiplenmelerinin ardından yaşadıkları ülkeye döndü. Roket, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından gönüllü bir yurttaş tarafından 2 hafta sonra Almanya'ya hava yolu ile götürülerek yeni yuvasına teslim edilecek.

KAYHAKDER Yönetim Kurulu Üyesi Berkant Koray Yıldırım, "Bu yavrumuz Kayseri'de sokakta bir patisi kesik bir şekilde bulundu. Başına ne geldiğini bilmiyoruz. Burada ona çok yuva aradık ama hiç kimse engelli olduğu için sahiplenmek istemedi. Daha sonrasında Almanya'da yaşayan Başo ailesiyle tanıştık. Yolu bu yavrumuzla kesişti. Onlar sahiplenip Almanya'ya götürmek istediler. Şu anda Türkiye'deki yasal işlemlerin bitmesinin ardından Almanya'daki güzel yuvasına gidecek. Çok uzun zamandır bizle beraber, yaşının dolmasını bekliyoruz. Bundan sonraki hayatında umarım çok mutlu olacak. 5 tane daha kardeşinin olduğu bir eve gidecek. Tedavisi ve aşılama işlemleri yapıldı" ifadelerini kullandı.

"ENGELLİ OLDUĞU İÇİN TÜRKİYE'DE SAHİPLENME ŞANSI ÇOK AZ OLUYOR"

Kedinin tek patisinin neden olmadığını bilmediklerini söyleyen Yıldırım, "Doğuştan da olabilir. Üstünden bir şey de geçmiş olabilir. Köpek de saldırmış olabilir. Bu kedimize derneğimizin resmi sayfalarında birçok yuva ilanı açıldı ama maalesef sahiplenmek isteyen hiç kimse çıkmadı. Kedi engelli olduğu zaman Türkiye'de sahiplenme şansı çok az oluyor. Herkes almak istemiyor. Çoğu zaman da kedi ve köpeklerimiz okul tatillerindeki çocukların oyuncağı oluyorlar. Bu yavrumuzun şansı öyle değildi. Şansı güldü ve çok güzel bir yuvası oldu. Halkımıza söyleyeceğimiz tek şey, sokak hayvanlarına biraz daha hassasiyetli davranmaları. Özellikle kış ayına girmek üzereyiz. Kış aylarında hayvanların beslenmesine daha dikkat edilmesi gerekiyor. Bu tarz engelli hayvanlarımızı gördüğümüz zaman da derneğimizin iletişim bölümünden bize ulaşıp koruma altına alınması için talepte bulunabilirler" diye konuştu.

"2 HAFTA SONRASINA UÇUŞ GÖNÜLLÜSÜ BULUNDU"

Roket'in, aileye nasıl teslim edileceğini aktaran Yıldırım, şöyle konuştu:

"Yurtdışı sahiplendirmelerimizde hayvanlarımızın işlemleri hemen olmadığı için bekleme süreci var. Sahiplenen ailelerin eğer tekrar Türkiye'ye gelip alma gibi bir imkanı yoksa hayvanlar Türkiye'den sahiplendiği ülkeye gidecek gönüllüler tarafından götürülüyor. Havalimanında da sahiplenen ailelerimize teslim ediliyor. Belli bir kilogram ağırlığındaki hayvanlar kargo bölümünde gidiyor. Kedilerimiz genelde kabin içinde yolcu ile beraber gidiyorlar. Bu kedimiz için 2 hafta sonrasına bir uçuş gönüllüsü bulundu. Sahiplenen ailenin tekrar Türkiye'ye gelip alma gibi bir imkanı olmadığı için o gönüllümüz tarafından Almanya'nın Frankfurt Havalimanı'nda sahiplenen ailemize teslim edilecek."