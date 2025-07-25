Ateşkes çıkmadı, esir takasında uzlaştılar

Rusya-Ukrayna arasında İstanbul’da üçüncü turu düzenlenen doğrudan müzakerelerde insani konularda ilerlemeye varılsa da ateşkese dönük bir sonuç çıkmadı.

Çırağan Sarayı’nda Türkiye arabuluculuğunda yapılan toplantı yaklaşık 40 dakika sürdü. Ateşkes, esir takası ve Ukrayna’dan Rusya’ya “kaçırıldığı” bildirilen çocukların iadesi konuları ele alındı. Toplantıların ardından iki ülkenin müzakerecileri eşzamanlı basın toplanısı düzenledi. Beyaz Saray’ın ateşkes için Moskova’ya 50 günlük süre tanıyarak “çok ağır tarife” ültimatomunu vermesine atıf yapan Ukrayna heyet başkanı Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, “ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla Rusya ve Ukrayna devlet başkanları arasında ağustos sonuna kadar liderler zirvesi önerdiklerini” söyledi. Görüşmelerin daha yapıcı ve sakin bir ortam geçtiğini bildiren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heorhiy Tıkhıy, koşulsuz ve tam kapsamlı ateşkes çağrısını yineledi.

ZİRVE TEKLİFİNE RET

Rusya delegasyon başkanı Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinski ise tarafların yeni bir “1200 kişilik esir takasında” uzlaştıklarını açıkladı. Liderler zirvesi için önce “ateşkes koşullarında uzlaşılması gerektiğini, böyle bir toplantıda her şeyin baştan tartışılmasının anlamsız” olduğunu ifade etti. Savaş alanında cenazelerin alınması için 24-48 saatlik kısa ateşkes teklifinde bulunduklarını aktardı. Moskova heyeti ayrıca çevrimiçi formatta iki ülkenin siyasi, askeri ve insani konuları ele alacak üç çalışma grubu oluşturulmasını önerdi.

Medinski, Kiev’in Rusya’nın “kaçırdığını” öne sürdüğü 339 Ukraynalı çocuğun isimlerinin listesi üzerinde çalıştıklarını belirterek “Bir kısmı geri gönderildi bile. Kalanların yasal temsilcileri bulunursa çocuklar derhal evlerine dönecek” dedi.