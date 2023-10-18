Ateşkes isteyen ABD'li Yahudilerden Filistin'e destek: Oturma eylemi başlattılar

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar sürerken; Gazze'de ateşkes isteyen Yahudiler, ABD Kongresi’nde oturma eylemi yapmaya başladı. Eylemcilerin arasında tutuklananların da olduğu öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.10.2023 - 22:46
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Tüm dünyanın gözü İsrail-Filistin arasındaki çatışmalardayken; ABD'de bir grup Yahudi, kongrenin de bulunduğu Capitol Hill binasına gelerek oturma eylemi başlattı.

Eylemcilerin üzerinde “Yahudiler ‘hemen ateşkes' diyor” yazılı kıyafetler yer aldı.

TUTUKLANANLAR DA VAR

Binadaki eylemciler arasında tutuklananların da olduğu öğrenildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların son bulmasını isteyen göstericiler, ateşkes çağrısı yapılana kadar binadan ayrılmayacaklarını belirtti.

Öte yandan binanın dışında da saldırıların son bulması için eylem yapıldı.


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