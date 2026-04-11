Ateşkes tartışmalı, bilanço ağır: Lübnan’da yıkım büyüyor

ABD ile İran arasında sağlanan kırılgan ateşkesin ilk günleri, Lübnan’da şiddetin tırmanmasına sahne oldu. İsrail’in düzenlediği saldırılarda yüzlerce kişi yaşamını yitirirken, yalnızca çarşamba günü en az 357 kişinin öldüğü bildirildi.

İran, İsrail’in saldırılarının ateşkesi ihlal ettiğini belirterek anlaşmanın Lübnan’ı da kapsadığını savundu. Ateşkese aracılık eden Pakistan da benzer bir açıklama yaptı.

Ancak İsrail ve ABD yönetimleri, Lübnan’ın ateşkes anlaşmasına dahil edilmediğini ileri sürerek bu iddiaları reddetti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, ülkenin güneyindeki Nebatiye kentinde düzenlenen saldırılarda 13 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yerel yetkililer, söz konusu saldırıyı “savaşın başlangıcından bu yana bölgedeki en büyük İsrail saldırısı” olarak nitelendirdi.

Ateşkesin ilan edilmesinden yalnızca saatler sonra İsrail’in başlattığı yoğun hava saldırılarında, 30’u çocuk olmak üzere 300’den fazla kişi hayatını kaybetti, 1.223’ten fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer, bunun Eylül 2024’ten bu yana ülkede kaydedilen en ölümcül gün olduğunu belirtti. Sağlık Bakanlığı ise can kaybının artabileceği uyarısında bulundu.

SAĞLIK SİSTEMİ ALARM VERİYOR

Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC), yaşananları “son yılların en yoğun şiddet günlerinden biri” olarak değerlendirdi.

Açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü verilerine dayanarak üç haftalık travma malzemesinin tek bir günde tüketildiği, mevcut stokların ise günler içinde tükenebileceği belirtildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri, saldırıların “sivil nüfusun yoğun olduğu bölgelerde” gerçekleştiğini kabul etti. Ancak en az 180 Hizbullah mensubunun öldürüldüğünü ve sivillere zarar verilmemesi için önlem alındığını savundu.

İsrail, cuma günü de Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü NBC News’e verdiği röportajda, İsrail Başbakanı Netanyahu’dan Lübnan’daki operasyonlarda “biraz daha düşük profil” sergilemesini istediğini açıkladı.